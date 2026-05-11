Trump 13-15 Mayıs'ta Çin'e gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

2026-05-11T07:15+0300

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret, Çin'in açıklamasıyla doğrulanmış oldu.Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. ABD'nin önceki Başkanı Joe Biden, Çin'i ziyaret etmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk iktidar döneminde, 2017'de yapılmıştı.ABD Başkanı Trump, Orta Doğu’da ABD ve İsrail'in İran’a saldırıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle tırmanan savaşın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik rakibi Çin’e kritik ziyaret gerçekleştirecek.Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat ABD Başkanı’nın İran’daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu’daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.

