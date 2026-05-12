https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/nijeryada-lassa-atesi-nedeniyle-olenlerin-sayisi-190a-yukseldi-1105662285.html
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi
Sputnik Türkiye
Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a çıktığı açıklandı. Fare dışkısıyla temas... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T10:50+0300
2026-05-12T10:50+0300
2026-05-12T10:50+0300
sağlik
nijerya
lassa virüsünün belirtileri
lassa ateşi nedir
lassa ateşi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098057506_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eec49961a5d6b0b61ba1e002e2129ddb.jpg
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 190'a yükseldiği kaydedildi.Ülkede Lassa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, vaka ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 19,1'e kıyasla yüzde 25,2'ye yükseldiği ifade edildi.Açıklamada, raporlama haftasında yeni teyit edilen vaka sayısı azalmış olmasına rağmen, vakaların geç bildirilmesi, sağlık hizmetlerine yeterince başvurulmaması ve sağlık çalışanları arasında görülen enfeksiyonlara ilişkin endişelerin sürdüğü belirtildi.Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmiştiLassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/hondiusdan-tahliye-edilen-ispanyol-yolculardan-birinin-hantavirus-testi-pozitif-cikti-1105660574.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098057506_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8862db1c9111a47ed7de182317a881c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nijerya, lassa virüsünün belirtileri, lassa ateşi nedir, lassa ateşi
nijerya, lassa virüsünün belirtileri, lassa ateşi nedir, lassa ateşi
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi
Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a çıktığı açıklandı. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 190'a yükseldiği kaydedildi.
Ülkede Lassa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, vaka ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 19,1'e kıyasla yüzde 25,2'ye yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, raporlama haftasında yeni teyit edilen vaka sayısı azalmış olmasına rağmen, vakaların geç bildirilmesi, sağlık hizmetlerine yeterince başvurulmaması ve sağlık çalışanları arasında görülen enfeksiyonlara ilişkin endişelerin sürdüğü belirtildi.
Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti
Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.
Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.