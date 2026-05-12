https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/disisleri-bakani-fidandan-iran-abd-aciklamasi-aksini-dusunmek-bile-istemiyoruz-1105669005.html
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İran-ABD açıklaması: Aksini düşünmek bile istemiyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İran-ABD açıklaması: Aksini düşünmek bile istemiyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ziyareti kapsamında bulunduğu Doha'da İran ve ABD müzakereleriyle ilgili "Problem nasıl kağıda döküleceği. İnşallah neticeye... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T13:26+0300
2026-05-12T13:26+0300
2026-05-12T13:45+0300
dünya
hakan fidan
katar
i̇ran
hürmüz boğazı
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105668672_122:0:950:466_1920x0_80_0_0_648ace8ff0d30ee36ebf2483461e9a4d.png
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ziyareti kapsamında bulunduğu Doha’da, Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fidan, İran-ABD müzakereleriyle ilgili şunları söyledi:Bakan Fidan, aynı zamanda "Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı" diye ekledi. Al Sani: Katar ve Türkiye, Pakistan'ın çabalarını destekliyorKatar Dışişleri Bakanı Al Sani, ise "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor" ifadelerini kullandı.Al Sani aynı zamanda "İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve insani yardımı bir silah olarak kullanıyor" diye de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/pezeskiyan-dusmanin-en-onemli-hedeflerinden-biri-iran-ekonomisini-bozmak-1105667000.html
katar
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105668672_231:0:852:466_1920x0_80_0_0_cf9103f3df7f602a664a8a0d97794cd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, katar, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler
hakan fidan, katar, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İran-ABD açıklaması: Aksini düşünmek bile istemiyoruz
13:26 12.05.2026 (güncellendi: 13:45 12.05.2026)
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ziyareti kapsamında bulunduğu Doha'da İran ve ABD müzakereleriyle ilgili "Problem nasıl kağıda döküleceği. İnşallah neticeye ulaşır, aksini düşünmek bile istemiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ziyareti kapsamında bulunduğu Doha’da, Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fidan, İran-ABD müzakereleriyle ilgili şunları söyledi:
Müzakerelerin zor tarafları var ama iyi taraflarını söyleyeyim. İki taraf da savaşın bitmesini istiyor, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını istiyor.
Problem bunun nasıl kağıda döküleceği. Şu anda ortada gidip gelen mesajların doğası da biraz bu. İnşallah bu neticeye ulaşır, aksini düşünmek bile istemiyoruz.
Savaş, dünyaya potansiyel bir yıkım getirmekte, Hürmüz Boğazı açıklamalı.
Bakan Fidan, aynı zamanda "Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı" diye ekledi.
Al Sani: Katar ve Türkiye, Pakistan'ın çabalarını destekliyor
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ise "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor" ifadelerini kullandı.
Al Sani aynı zamanda "İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve insani yardımı bir silah olarak kullanıyor" diye de ekledi.