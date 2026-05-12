İspanya'da çocuklarını pandemi sonrası eve kilitleyen çift, hapse atıldı

Çocuklarını pandemi sonrası eve kilitleyen çift, İspanya’da hapse atıldı
2026-05-12T16:09+0300
2026-05-12T16:18+0300
16:09 12.05.2026 (güncellendi: 16:18 12.05.2026)
İspanya’da yaşayan çift, Kovid-19 pandemisi sonrasında üç çocuklarını üç buçuk yıl boyunca evde kilitli tuttukları gerekçesiyle İspanya'da yaklaşık üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çiftin çocuklarını en az 3 yıl 4 daha göremeyecek.
Çocukların babası Christian Steffen (53) ve annesi Melissa Ann Steffen (48) aileyi terk etme ve psikolojik zarar verme suçlarından suçlu bulunurken, daha ağır olan yasadışı alıkoyma suçlamalarından beraat ettiler. Savcılar 25 yıl hapis cezası talep etmişti.

Her çocuğa 30 bin euro tazminat

Her iki ebeveyn de Alman vatandaşı olup, anne aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Evden kurtarılan çocuklar 11 yaşında bir oğlan çocuğu ve 9 yaşındaki kizi kardeşleriydi.
Ebeveynlere her çocuğa 30 bin euro (32 bin dolar) tazminat ödemeleri yönünde karar çıkarken, çift çocuklarını en az 3 yıl 4 ay daha göremeyecek.
Annenin avukatı Javier Munoz, çocukların evde eğitim gördüklerini, "istikrarlı bir aile hayatına" sahip olduklarını ve iyi beslendiklerini savundu.
Munoz, çiftin karara itiraz etmeyi düşündüklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Polis, Nisan 2025'te, çocukların birkaç yıldır kuzeydeki Oviedo şehrinin eteklerindeki bir evde yetersiz hijyen koşullarında yaşadıklarını ve okula gitmediklerini keşfettikten sonra çifti tutuklamıştı.
