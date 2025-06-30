https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/2-lahmacun-bir-kebap-ve-iki-ayran-icin-gelen-hesap-unlu-cifti-sasirtti-safiye-soyman-ve-faik-ozturk-1097459757.html
2 lahmacun, bir kebap ve iki ayran için gelen hesap ünlü çifti şaşırttı: Safiye Soyman ve Faik Öztürk isyan etti
2 lahmacun, bir kebap ve iki ayran için gelen hesap ünlü çifti şaşırttı: Safiye Soyman ve Faik Öztürk isyan etti
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Safiye Soyman ve Faik Öztürk, bir mekanda kendilerine ikram edilen iki lahmacun, bir Adana ve iki ayran için hesabın 18 bin lira olduğunu... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T14:39+0300
2025-06-30T14:39+0300
2025-06-30T14:39+0300
yaşam
safiye soyman
faik öztürk
bodrum
lahmacun
lahmacun fiyatı
lahmacun fiyatları
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte lahmacun fiyatlarıyla da gündeme gelen Bodrum'da, ünlü sanatçı Safiye Soyman ve Faik Öztürk götürüldükleri mekanda gelen hesapla büyük şok yaşadı. Misafir olarak gittikleri bir mekanda iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayran ikram edildiğini belirten Faik Öztürk, bu menünün tam 18 bin TL tuttuğunu dile getirdi. Fiyatı duyunca neye uğradığımızı şaşırdıkÜnlü şarkıcı Safiye Soyman ve Faik Öztürk, misafir olarak gittikleri mekanda 18 bin lira olan hesabı öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.Faik Öztürk, iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayran ikram edildiğini belirtirken, bu menünün tam 18 bin lira tuttuğunu ifade etti. Safiye Soyman da , Safiye Soyman “Biz misafir olarak gittik, ama fiyatı duyunca neye uğradığımızı şaşırdık” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/asgari-ucretin-yarisina-plaj-girisi-beach-tarifeleri-cep-yakiyor-1096895534.html
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safiye soyman, faik öztürk, bodrum, lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları
safiye soyman, faik öztürk, bodrum, lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları
2 lahmacun, bir kebap ve iki ayran için gelen hesap ünlü çifti şaşırttı: Safiye Soyman ve Faik Öztürk isyan etti
Ünlü sanatçı Safiye Soyman ve Faik Öztürk, bir mekanda kendilerine ikram edilen iki lahmacun, bir Adana ve iki ayran için hesabın 18 bin lira olduğunu öğrenince büyük şok yaşadılar.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte lahmacun fiyatlarıyla da gündeme gelen Bodrum'da, ünlü sanatçı Safiye Soyman ve Faik Öztürk götürüldükleri mekanda gelen hesapla büyük şok yaşadı. Misafir olarak gittikleri bir mekanda iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayran ikram edildiğini belirten Faik Öztürk, bu menünün tam 18 bin TL tuttuğunu dile getirdi.
Fiyatı duyunca neye uğradığımızı şaşırdık
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman ve Faik Öztürk, misafir olarak gittikleri mekanda 18 bin lira olan hesabı öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
Faik Öztürk, iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayran ikram edildiğini belirtirken, bu menünün tam 18 bin lira tuttuğunu ifade etti. Safiye Soyman da , Safiye Soyman “Biz misafir olarak gittik, ama fiyatı duyunca neye uğradığımızı şaşırdık” dedi.