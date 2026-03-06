Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Yasadışı bahis reklamı yapan 51 hesaba erişim engeli getirildi: Şüpheliler aranıyor
Yasadışı bahis reklamı yapan 51 hesaba erişim engeli getirildi: Şüpheliler aranıyor
Kars'ta yasadışı bahis oynattığı ve reklamını yaptığı belirlenen 51 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekiplerinin sanal devriye çalışması kapsamında yasadışı bahis reklamı paylaşan ve oynatan 51 sosyal medya hesabı tespit edildi.Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yasadışı bahis reklamı yapan 51 hesaba erişim engeli getirildi: Şüpheliler aranıyor

02:35 06.03.2026 (güncellendi: 02:36 06.03.2026)
Kars'ta yasadışı bahis oynattığı ve reklamını yaptığı belirlenen 51 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekiplerinin sanal devriye çalışması kapsamında yasadışı bahis reklamı paylaşan ve oynatan 51 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
