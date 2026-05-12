Bakan duyurdu: Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlıkta görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kadrolar arasında zabıt katibi, mübaşir, icra katili, psikolog, hemşire gibi farklı alanlar bulunuyor. Hangi alanlarda kaç kişi işe alınacak?Bakan Gürlek, kadroları açıkladıBakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:
Bakan Gürlek, kadroları açıkladı
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:
"Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz. Alım yapılacak kadrolar arasında 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli, 1041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.