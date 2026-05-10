https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/istanbulda-binlerce-ogrenciye-tarama-erken-teshis-icin-okullarda-saglik-mesaisi-1105626646.html
İstanbul’da binlerce öğrenciye tarama: Erken teşhis için okullarda sağlık mesaisi
İstanbul’da binlerce öğrenciye tarama: Erken teşhis için okullarda sağlık mesaisi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da ilkokul öğrencilerine yönelik işitme ve göz taramaları devam ediyor. İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla çocuklarda... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T14:23+0300
2026-05-10T14:23+0300
2026-05-10T14:23+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
sağlık
sağlık bakanlığı
i̇l sağlık müdürlüğü
sağlık sorunu
görme engelli
işitme kaybı
işitme engelli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/06/1067892451_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0318aeb193597e94b7657dc1f2f6dadd.jpg
İstanbul genelindeki ilkokullarda gerçekleştirilen uygulamalarda sağlık ekipleri, öğrencileri işitme ve görme testlerinden geçiriyor.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde tarama öncesinde velilere bilgilendirme formları ulaştırılırken, doldurulan belgeler sağlık personeli tarafından inceleniyor. Ardından öğrenciler, uzman ekipler eşliğinde testlere alınıyor.İşitme taramalarında çocukların farklı frekanslardaki düşük seviyeli sesleri duyup duymadığı ölçülürken, göz taramalarında ise öğrencilerin görme düzeyleri sınıf ortamında kontrol ediliyor. Risk tespit edilen çocuklar ileri tetkik ve tedavi için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.'Erken teşhis hayat kurtarır'2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında şimdiye kadar 167 bin öğrencinin işitme taramasından geçirildiğini aktaran İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/saglik-bakanligindan-hantavirus-aciklamasi--1105596543.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/06/1067892451_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_92d4b432d3505d148ca2e02ae0322f2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇stanbul, sağlık, sağlık bakanlığı, i̇l sağlık müdürlüğü, sağlık sorunu, görme engelli, işitme kaybı, işitme engelli
türkiye, i̇stanbul, sağlık, sağlık bakanlığı, i̇l sağlık müdürlüğü, sağlık sorunu, görme engelli, işitme kaybı, işitme engelli
İstanbul’da binlerce öğrenciye tarama: Erken teşhis için okullarda sağlık mesaisi
İstanbul’da ilkokul öğrencilerine yönelik işitme ve göz taramaları devam ediyor. İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla çocuklarda olası sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesi hedefleniyor.
İstanbul genelindeki ilkokullarda gerçekleştirilen uygulamalarda sağlık ekipleri, öğrencileri işitme ve görme testlerinden geçiriyor.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde tarama öncesinde velilere bilgilendirme formları ulaştırılırken, doldurulan belgeler sağlık personeli tarafından inceleniyor. Ardından öğrenciler, uzman ekipler eşliğinde testlere alınıyor.
İşitme taramalarında çocukların farklı frekanslardaki düşük seviyeli sesleri duyup duymadığı ölçülürken, göz taramalarında ise öğrencilerin görme düzeyleri sınıf ortamında kontrol ediliyor. Risk tespit edilen çocuklar ileri tetkik ve tedavi için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
'Erken teşhis hayat kurtarır'
2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında şimdiye kadar 167 bin öğrencinin işitme taramasından geçirildiğini aktaran İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, şu ifadeleri kullandı:
Portatif cihazlarla yapılan testlerde risk tespit edilen çocuklar, İstanbul’daki 24 işitme referans merkezine yönlendiriliyor. Bu yıl ilk 3 ayda kentte 12 bin çocuğumuza göz taraması yapmış durumdayız. 273 çocuğumuzun hiçbir şekilde gözlük tanısı almamış, gözlük takmayan ve görme kusurundan habersiz olduğunu tespit ettik. Belki tahtayı göremeyen ve akademik gelişiminde geride kalan bu çocuklarımızın tanılarını yapmış, tedavilerini planlamış durumdayız. Erken teşhis edilebilecek, erken tanı konulabilecek hastalıkları tespit edip erkenden tedavilerine başlamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken teşhis hayat kurtarır.