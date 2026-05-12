Ayahuska Çayı'nı özendirdiği için tutuklanmıştı: Ünlü şarkıcı Yusuf Güney tahliye edildi
Ayahuska Çayı'nı özendirdiği için tutuklanmıştı: Ünlü şarkıcı Yusuf Güney tahliye edildi
Katıldığı bir yayında içinde yasaklı madde bulunan Ayahuska Çayı'nı özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, tahliye edildi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T10:49+0300
Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir yayında içinde yasaklı madde bulanan Ayahuska Çayı'nı övdüğü gerekçeziyle tutuklanmıştı. Güney, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.9 Nisan'da tutuklanmıştıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti.Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yusuf Güney 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güney'in, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.
10:49 12.05.2026
© Instagram/Yusuf GüneyYusuf Güney
Yusuf Güney - Sputnik Türkiye, 12.05.2026
Yusuf Güney - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
YAŞAM
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney 'Ayahuska Çayı' nedeniyle tutuklandı: Ayahuska çayı nedir?
9 Nisan, 13:31
