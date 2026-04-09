Yusuf Güney, Ayahuska Çayı nedeniyle gözaltına alındı

2026-04-09T13:31+0300

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, 'uyuşturucuya özendirme' suçu kapsamında gözaltına alındı. Güney'in katıldığı bir programda içinde yasaklı madde bulunan Ayahuska Çayı'nı özendirici ifadeler kullandığı belirtildi. Yasaklı madde içeren çayı övdüğü iddia edildiHabertürk'ün haberine göre, Yusuf Güney hakkında Youtube kanalında içinde yasaklı madde olan 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit edildi. Çalışmaların devamında da Güney gözaltına alındı. Ayahuska nedir?Amazon bölgesine özgü bitkilerden hazırlanan ve ritüel amaçlarla kullanılan bitkisel karışım olarak tanımlanıyor. Günümüzde zihinsel farkındalık, duygusal iyileşme ve spritüel deneyim yaşamak isteyenler tarafından kullanılabiliyor. İçeriğinde bulunan DMT ve MAO inhibitörleri sayesinde güçlü halüsinasyonlara neden olabilir. Her ne kadar şifa ve içsel keşif amacıyla tercih edilse de yanlış kullanım ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir.Türkiye’de ayahuascanın kullanımı açıkça yasaklanmasa da içerdiği maddeler, uyuşturucu kapsamına girdiği için ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. Yasal durum ve kısıtlamalar, bitkinin hazırlanması, bulundurulması ve ithalatı açısından oldukça katıdır. Bu nedenle kullanım ya da temin edilmesi, cezai yaptırımlara yol açabilecek riskli bir alana girer.

