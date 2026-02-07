https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/apartmanda-bocek-ilaclamasi-zehirlenmeye-yol-acti-11-kisi-hastanelik-oldu-1103331370.html

Apartmanda böcek ilaçlaması zehirlenmeye yol açtı: 11 kişi hastanelik oldu

Konya’nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan apartmanda böcek ilaçlaması, bina sakinlerinin zehirlenme belirtileri yaşamasına neden oldu. İlaç kokusunun... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

Olay, gece saatlerinde Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 1. katında yapılan apartmanda böcek ilaçlaması sonrası bina genelinde yoğun ilaç kokusu hissedildi.Bina sakinleri zehirlenme belirtileri gösterdiKısa süre sonra bazı bina sakinleri baş dönmesi ve mide bulantısı gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı. Durumu fark eden apartman sakinleri, vakit kaybetmeden yetkililere ihbarda bulundu.Ekipler seferber oldu, apartman tahliye edildiİhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olası risklere karşı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

