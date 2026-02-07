https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/apartmanda-bocek-ilaclamasi-zehirlenmeye-yol-acti-11-kisi-hastanelik-oldu-1103331370.html
Apartmanda böcek ilaçlaması zehirlenmeye yol açtı: 11 kişi hastanelik oldu
Konya’nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan apartmanda böcek ilaçlaması, bina sakinlerinin zehirlenme belirtileri yaşamasına neden oldu. İlaç kokusunun... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
Konya’nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan apartmanda böcek ilaçlaması, bina sakinlerinin zehirlenme belirtileri yaşamasına neden oldu. İlaç kokusunun yayılması üzerine 11 kişi hastaneye kaldırılırken, apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olay, gece saatlerinde Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 1. katında yapılan apartmanda böcek ilaçlaması sonrası bina genelinde yoğun ilaç kokusu hissedildi.
Bina sakinleri zehirlenme belirtileri gösterdi
Kısa süre sonra bazı bina sakinleri baş dönmesi ve mide bulantısı gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı. Durumu fark eden apartman sakinleri, vakit kaybetmeden yetkililere ihbarda bulundu.
Ekipler seferber oldu, apartman tahliye edildi
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olası risklere karşı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.