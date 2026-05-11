Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu

Türkiye'de en yaygın kullanılan erkek ismi "Mehmet", kadın ismi "Fatma", soyadı ise "Yılmaz" olmaya devam etti. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyadları belli oldu.2025 verilerine göre erkeklerde “Mehmet”, kadınlarda “Fatma”, soyadlarında ise “Yılmaz” ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye’de en yaygın kullanılan soyadı olan “Yılmaz”, 2025 yılında da listenin başında yer aldı.Verilere göre:En çok kullanılan diğer soyadları arasında Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir de yer aldı.Erkeklerde 'Mehmet' i̇lk sıradaTürkiye genelinde en yaygın erkek ismi “Mehmet” oldu.2025 verilerine göre:Listenin devamında Ali, Hüseyin, Hasan, Murat, Yusuf, İbrahim ve İsmail isimleri dikkat çekti.Kadın isimlerinde ise “Fatma” ilk sıradaki yerini korudu.Verilere göre:'Mehmet' ve 'Fatma' i̇simlerinde düşüş yaşandıİstatistiklere göre son 8 yılda Türkiye’de en çok kullanılan isimlerde dikkat çeken bir düşüş yaşandı.2018’de 1 milyon 361 bin 958 olan “Mehmet” ismini taşıyanların sayısı, 2025’te 1 milyon 271 bin 896’ya geriledi. Böylece bu isimde 90 bin 62 kişilik azalma kaydedildi.Benzer şekilde “Fatma” ismini taşıyanların sayısı da 2018’de 1 milyon 235 bin 828 iken, 2025’te 1 milyon 152 bin 158’e düştü. Bu isimdeki azalma ise 83 bin 670 kişi oldu.İsimlerde düşüş yaşanırken, Türkiye’nin en yaygın soyadı olan “Yılmaz” kullanımında ise artış görüldü.2018’de 1 milyon 134 bin 443 kişinin taşıdığı soyadı, 2025’te 1 milyon 177 bin 896’ya yükseldi. Böylece “Yılmaz” soyadını kullananların sayısı 43 bin 453 kişi arttı.

