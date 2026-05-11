Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu
Türkiye'de en yaygın kullanılan erkek ismi "Mehmet", kadın ismi "Fatma", soyadı ise "Yılmaz" olmaya devam etti. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T12:38+0300
Türkiye’de en yaygın kullanılan erkek ismi “Mehmet”, kadın ismi “Fatma”, soyadı ise “Yılmaz” olmaya devam etti. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre son 8 yılda Mehmet ve Fatma isimlerini taşıyanların sayısında yaklaşık 175 bin kişilik düşüş yaşanırken, “Yılmaz” soyadını kullananların sayısı artış gösterdi.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyadları belli oldu.
2025 verilerine göre erkeklerde “Mehmet”, kadınlarda “Fatma”, soyadlarında ise “Yılmaz” ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye’de en yaygın kullanılan soyadı olan “Yılmaz”, 2025 yılında da listenin başında yer aldı.
Yılmaz: 1 milyon 177 bin 896 kişi
Demir: 876 bin 934 kişi olarak kayıtlara geçti.
En çok kullanılan diğer soyadları arasında Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir de yer aldı.
Erkeklerde 'Mehmet' i̇lk sırada
Türkiye genelinde en yaygın erkek ismi “Mehmet” oldu.
Mehmet: 1 milyon 271 bin 896 kişi
Mustafa: 1 milyon 57 bin 634 kişi
Ahmet: 857 bin 105 kişi olarak sıralandı.
Listenin devamında Ali, Hüseyin, Hasan, Murat, Yusuf, İbrahim ve İsmail isimleri dikkat çekti.
Kadın isimlerinde ise “Fatma” ilk sıradaki yerini korudu.
Fatma: 1 milyon 152 bin 158 kişi
Emine: 776 bin 708 kişi olarak kaydedildi.Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Merve, Zehra ve Esra isimleri de en yaygın kadın isimleri arasında yer aldı.
'Mehmet' ve 'Fatma' i̇simlerinde düşüş yaşandı
İstatistiklere göre son 8 yılda Türkiye’de en çok kullanılan isimlerde dikkat çeken bir düşüş yaşandı.
2018’de 1 milyon 361 bin 958 olan “Mehmet” ismini taşıyanların sayısı, 2025’te 1 milyon 271 bin 896’ya geriledi. Böylece bu isimde 90 bin 62 kişilik azalma kaydedildi.
Benzer şekilde “Fatma” ismini taşıyanların sayısı da 2018’de 1 milyon 235 bin 828 iken, 2025’te 1 milyon 152 bin 158’e düştü. Bu isimdeki azalma ise 83 bin 670 kişi oldu.
İsimlerde düşüş yaşanırken, Türkiye’nin en yaygın soyadı olan “Yılmaz” kullanımında ise artış görüldü.
2018’de 1 milyon 134 bin 443 kişinin taşıdığı soyadı, 2025’te 1 milyon 177 bin 896’ya yükseldi. Böylece “Yılmaz” soyadını kullananların sayısı 43 bin 453 kişi arttı.