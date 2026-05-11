https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/akcigerleriniz-patlamis-misira-donuyor-olabilir-elektronik-sigara-icerken-vucudunuzda-neler-oluyor-1105639346.html
Akciğerleriniz 'patlamış mısıra' dönüyor olabilir: Elektronik sigara i̇çerken vücudunuzda neler oluyor?
Akciğerleriniz 'patlamış mısıra' dönüyor olabilir: Elektronik sigara i̇çerken vücudunuzda neler oluyor?
Sputnik Türkiye
Elektronik sigaranın insan vücuduna verdiği zararlar, yeni bir simülasyon videosuyla çarpıcı biçimde ortaya kondu. "Patlamış mısır akciğeri" olarak bilinen... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T11:20+0300
2026-05-11T11:20+0300
2026-05-11T11:21+0300
sağlik
abd
haberler
dünya
thc
sigara
elektronik sigara
sigara içmek
e-sigara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103769154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a2767fb84019c738d1ba0e457d2b0b15.png
Elektronik sigaranın insan vücuduna verdiği zararlar, tüyler ürpertici bir simülasyon videosuyla gün yüzüne çıktı. Dünya genelinde giderek daha fazla kullanıcı bu cihazların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına varırken yetkililer de salgının büyümesini durdurmak için harekete geçiyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2009 ve sonrasında doğanlar için sigara yasağı getirilmesinin yanı sıra elektronik sigaraların mağazalardaki satış koşullarını kısıtlayacağını taahhüt etti.Elektronik Sigara Nasıl Çalışır?Elektronik sigaraların büyük çoğunluğu bir ağızlık, bir ısıtma elemanı, bir mikroişlemci, bir pil ve e-sıvı içeren bir kartuştan oluşuyor. Isıtma elemanı tarafından kartuştan çekilen sıvı buharlaşarak sigara dumanı gibi solunuyor. Başlangıçta geleneksel sigaraya göre "daha sağlıklı" bir alternatif olarak sunulan bu cihazların, aslında ciddi sağlık riskleri barındırdığı ortaya çıktı.34 ölüm, 1.600 akciğer hasarı vakası2019 yılında ABD'de 1.600'den fazla açıklanamayan akciğer hasarı vakası kayıt altına alındı; bunların 34'ü ölümle sonuçlandı. Hastaların yüzde 92'sinin kaçak piyasadan temin edilen THC içerikli elektronik sigara kartuşları kullandığı tespit edildi. Bugün EVALI (E-Sigara veya Buharlaşmaya Bağlı Akciğer Hasarı) adıyla tanınan bu durum, topikal cilt kremlerinde de kullanılan sentetik bir madde olan E vitamini asetatından kaynaklanıyor.İçerikte ne var?Elektronik sigara likitleri, gıda ve ilaç sektöründe yaygın kullanılan propilen glikol ile gıda koyulaştırıcısı bitkisel gliserin gibi bileşenler içeriyor. Tek başına bakıldığında zararsız görünen bu maddeler, birlikte buharlaştırıldığında zehirli bileşikler oluşturma riski taşıyor. Üstelik bu içerikler üzerindeki düzenleyici denetim hâlâ son derece sınırlı."Patlamış mısır akciğeri" tehlikesiMeyveli içeceklerin tatlandırılmasında ve patlamış mısıra tereyağı aroması kazandırılmasında kullanılan diasetil, elektronik sigara likitlerinde sıkça yer buluyor. Environmental Health Perspectives dergisinin 2015 tarihli araştırmasına göre test edilen 51 elektronik sigara likitinden 39'u bu tehlikeli kimyasalı içeriyor. Diasetil'in düzenli olarak solunması, ilk kez bir patlamış mısır fabrikasında işçilerde gözlemlenen kronik hastalık olan bronşiolitis obliterans'a, yani halk arasında bilinen adıyla patlamış mısır akciğerine yol açabiliyor.Akciğerlerde geri dönüşü zor hasarSimülasyon, akciğerlerde mukus birikimini ve gaz değişiminin gerçekleştiği alveollerin ciddi hasar gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Her türlü kimyasal maddenin solunması, akciğerlerdeki bakteri ve virüsleri dışarıda tutan kıl benzeri yapılar olan siliyalarda felç etkisi yaratıyor. İyileşme süreci haftalar alıyor ve bu süreçte akciğerler enfeksiyonlara karşı son derece savunmasız kalıyor. Doktorlar, elektronik sigaranın geleneksel sigaradan yalnızca biraz daha az zararlı olduğunu vurgularken yürütülen araştırmalar her geçen gün iki ürün arasındaki benzerliklerin arttığına işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/hantavirus-salginin-zaman-cizelgesi-gemiden-ayrilanlari-bulmak-icin-kuresel-yaris-1105597927.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103769154_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_255a3b3890b632cb20b3b6170fd0628c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, haberler, dünya, thc, sigara, elektronik sigara, sigara içmek, e-sigara
abd, haberler, dünya, thc, sigara, elektronik sigara, sigara içmek, e-sigara
Akciğerleriniz 'patlamış mısıra' dönüyor olabilir: Elektronik sigara i̇çerken vücudunuzda neler oluyor?
11:20 11.05.2026 (güncellendi: 11:21 11.05.2026)
Elektronik sigaranın insan vücuduna verdiği zararlar, yeni bir simülasyon videosuyla çarpıcı biçimde ortaya kondu. "Patlamış mısır akciğeri" olarak bilinen hastalıktan akciğer siliyasının felcine uzanan tablo, milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiriyor. ABD'de 2019'da 34 ölüme yol açan EVALI vakası, tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.
Elektronik sigaranın insan vücuduna verdiği zararlar, tüyler ürpertici bir simülasyon videosuyla gün yüzüne çıktı. Dünya genelinde giderek daha fazla kullanıcı bu cihazların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına varırken yetkililer de salgının büyümesini durdurmak için harekete geçiyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2009 ve sonrasında doğanlar için sigara yasağı getirilmesinin yanı sıra elektronik sigaraların mağazalardaki satış koşullarını kısıtlayacağını taahhüt etti.
Elektronik Sigara Nasıl Çalışır?
Elektronik sigaraların büyük çoğunluğu bir ağızlık, bir ısıtma elemanı, bir mikroişlemci, bir pil ve e-sıvı içeren bir kartuştan oluşuyor. Isıtma elemanı tarafından kartuştan çekilen sıvı buharlaşarak sigara dumanı gibi solunuyor. Başlangıçta geleneksel sigaraya göre "daha sağlıklı" bir alternatif olarak sunulan bu cihazların, aslında ciddi sağlık riskleri barındırdığı ortaya çıktı.
34 ölüm, 1.600 akciğer hasarı vakası
2019 yılında ABD'de 1.600'den fazla açıklanamayan akciğer hasarı
vakası kayıt altına alındı; bunların 34'ü ölümle sonuçlandı
. Hastaların yüzde 92'sinin kaçak piyasadan temin edilen THC
içerikli elektronik sigara kartuşları
kullandığı tespit edildi. Bugün EVALI
(E-Sigara veya Buharlaşmaya Bağlı Akciğer Hasarı) adıyla tanınan bu durum, topikal cilt kremlerinde de kullanılan sentetik bir madde olan E vitamini asetatından
kaynaklanıyor.
Elektronik sigara likitleri, gıda ve ilaç sektöründe yaygın kullanılan propilen glikol ile gıda koyulaştırıcısı bitkisel gliserin gibi bileşenler içeriyor. Tek başına bakıldığında zararsız görünen bu maddeler, birlikte buharlaştırıldığında zehirli bileşikler oluşturma riski taşıyor. Üstelik bu içerikler üzerindeki düzenleyici denetim hâlâ son derece sınırlı.
"Patlamış mısır akciğeri" tehlikesi
Meyveli içeceklerin tatlandırılmasında ve patlamış mısıra tereyağı aroması kazandırılmasında kullanılan diasetil, elektronik sigara likitlerinde sıkça yer buluyor. Environmental Health Perspectives dergisinin 2015 tarihli araştırmasına göre test edilen 51 elektronik sigara likitinden 39'u bu tehlikeli kimyasalı içeriyor. Diasetil'in düzenli olarak solunması, ilk kez bir patlamış mısır fabrikasında işçilerde gözlemlenen kronik hastalık olan bronşiolitis obliterans'a, yani halk arasında bilinen adıyla patlamış mısır akciğerine yol açabiliyor.
Akciğerlerde geri dönüşü zor hasar
Simülasyon, akciğerlerde mukus birikimini ve gaz değişiminin gerçekleştiği alveollerin ciddi hasar gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Her türlü kimyasal maddenin solunması, akciğerlerdeki bakteri ve virüsleri dışarıda tutan kıl benzeri yapılar olan siliyalarda felç etkisi yaratıyor. İyileşme süreci haftalar alıyor ve bu süreçte akciğerler enfeksiyonlara karşı son derece savunmasız kalıyor. Doktorlar, elektronik sigaranın geleneksel sigaradan yalnızca biraz daha az zararlı olduğunu vurgularken yürütülen araştırmalar her geçen gün iki ürün arasındaki benzerliklerin arttığına işaret ediyor.