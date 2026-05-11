Türk Hava Yolları'nın Katmandu uçağında yangın tehlikesi: Yolcular ve mürettebat tahliye edildi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Katmandu seferini yapan tarifeli uçağı, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş sonrası yangın tehlikesi nedeniyle tedbiren... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T07:26+0300

Nepal'in başkenti Katmandu'daki Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir yolcu uçağının lastiğinde THY İletişim Başkanı Yahya Üstünküçük bir yangın çıktı ve tüm yolcular güvenle tahliye edildi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün:Yetkililerin açıklamasına göre, uçak Pazartesi günü Nepal'in başkenti Katmandu'ya indikten lastik bölgesinde duman görüldü ve bu durum havalimanının bir saatliğine kapatılmasına neden oldu.Nepal Sivil Havacılık Otoritesi sözcüsü Gyanendra Bhul, İstanbul'dan gelen A330 tipi uçağın yangın sonrasında acil çıkışlar kullanılarak tahliye edildiğini ve kimsenin yaralanmadığını söyledi:"Yangın uçağın sağ arka lastiğinde çıktı... yangın söndürüldü ve uçak piste çekildi"Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağında piste inişin ardından dumanlar görüldü.Kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda uçak tedbiren tahliye edildi. Tahliyenin ardından teknik incelemeler başlatıldı. İlk incelemelerde uçağın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza olduğu duyuruldu.Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

