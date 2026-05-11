Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Türk Hava Yolları'nın Katmandu uçağında yangın tehlikesi: Yolcular ve mürettebat tahliye edildi
Türk Hava Yolları'nın Katmandu uçağında yangın tehlikesi: Yolcular ve mürettebat tahliye edildi
Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Katmandu seferini yapan tarifeli uçağı, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş sonrası yangın tehlikesi nedeniyle tedbiren... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
Nepal'in başkenti Katmandu'daki Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir yolcu uçağının lastiğinde bir yangın çıktı ve tüm yolcular güvenle tahliye edildi. Yetkililerin açıklamasına göre, uçak Pazartesi günü Nepal'in başkenti Katmandu'ya indikten lastik bölgesinde duman görüldü ve bu durum havalimanının bir saatliğine kapatılmasına neden oldu.Nepal Sivil Havacılık Otoritesi sözcüsü Gyanendra Bhul, İstanbul'dan gelen A330 tipi uçağın yangın sonrasında acil çıkışlar kullanılarak tahliye edildiğini ve kimsenin yaralanmadığını söyledi:"Yangın uçağın sağ arka lastiğinde çıktı... yangın söndürüldü ve uçak piste çekildi"Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağında piste inişin ardından dumanlar görüldü.Kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda uçak tedbiren tahliye edildi. Tahliyenin ardından teknik incelemeler başlatıldı. İlk incelemelerde uçağın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza olduğu duyuruldu.Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Türk Hava Yolları'nın Katmandu uçağında yangın tehlikesi: Yolcular ve mürettebat tahliye edildi

07:26 11.05.2026 (güncellendi: 08:55 11.05.2026)
Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Katmandu seferini yapan tarifeli uçağı, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş sonrası yangın tehlikesi nedeniyle tedbiren tahliye edildi. 277 yolcu ve 11 mürettebat, TK726 sayılı seferin yolcularının şişme kaydırak sistemiyle tahliye edildi.
Nepal'in başkenti Katmandu'daki Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir yolcu uçağının lastiğinde THY İletişim Başkanı Yahya Üstünküçük bir yangın çıktı ve tüm yolcular güvenle tahliye edildi.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün:
"TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır."
Yetkililerin açıklamasına göre, uçak Pazartesi günü Nepal'in başkenti Katmandu'ya indikten lastik bölgesinde duman görüldü ve bu durum havalimanının bir saatliğine kapatılmasına neden oldu.
Nepal Sivil Havacılık Otoritesi sözcüsü Gyanendra Bhul, İstanbul'dan gelen A330 tipi uçağın yangın sonrasında acil çıkışlar kullanılarak tahliye edildiğini ve kimsenin yaralanmadığını söyledi:
"Yangın uçağın sağ arka lastiğinde çıktı... yangın söndürüldü ve uçak piste çekildi"
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağında piste inişin ardından dumanlar görüldü.
Kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda uçak tedbiren tahliye edildi. Tahliyenin ardından teknik incelemeler başlatıldı. İlk incelemelerde uçağın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza olduğu duyuruldu.
Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
