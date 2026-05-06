https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/isvicre-ucagi-kazakistan-semalarinda-alarm-verdi-a350-acil-inise-gecti-1105530687.html

İsviçre uçağı Kazakistan semalarında alarm verdi: A350 acil i̇nişe geçti

İsviçre uçağı Kazakistan semalarında alarm verdi: A350 acil i̇nişe geçti

Sputnik Türkiye

Seul-Zürih seferini yapan SWISS havayollarına ait Airbus A350 tipi yolcu uçağı, Kazakistan hava sahasında uçarken 7700 acil durum koduyla tehlike sinyali... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T12:14+0300

2026-05-06T12:14+0300

2026-05-06T12:14+0300

dünya

kazakistan

almatı

i̇sviçre

flightradar24

airbus a350

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104354477_0:55:1536:919_1920x0_80_0_0_ec7c1edc45dfd3b1611c3735f70f3fa1.png

Güney Kore'nin başkenti Seul'den İsviçre'nin Zürih kentine gitmek üzere havalanan SWISS (Swiss International Air Lines) havayollarına ait Airbus A350 uçağı, Kazakistan semalarında hareketli dakikalar yaşadı. Küresel uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, dev yolcu uçağı Balkaş Gölü üzerinde seyrettiği sırada yerel saatle tehlike sinyali yayınlamaya başladı."7700" acil durum kodu i̇le Almatı’ya yöneldiUçuş mürettebatı, havacılık literatüründe genel acil durumu ifade eden evrensel 7700 transponder kodunu sisteme girdi. Bu sinyalin ardından rotasını hızla değiştiren uçak, bölgedeki en yakın güvenli nokta olan Almatı Havalimanı’na yönlendirildi. 7700 kodu, uçakta tıbbi bir krizden teknik arızaya kadar her türlü ciddi olumsuzluğu simgelese de her zaman bir felaket senaryosu anlamına gelmiyor.Havacılık otoriteleri sessizliğini koruyorYaşanan olay sonrası gözler yerel makamlara çevrildi. Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın güvenli bir şekilde iniş yapıp yapmadığına dair teyit süreçleri devam ediyor. Alman Lufthansa Grubu'nun bir iştiraki olan ve Avrupa’dan Asya’ya geniş bir uçuş ağına sahip olan SWISS havayollarının da teknik inceleme başlattığı bildirildi.SWISS ve güvenlik protokolleriİsviçre'nin bayrak taşıyıcı ve en büyük havayolu şirketi konumundaki SWISS, Deutsche Lufthansa AG bünyesinde faaliyet gösteriyor. Modern filosuyla bilinen şirketin Airbus A350 gibi yeni nesil uçaklarında yaşanan bu acil durumun nedeni, uzmanlar tarafından yapılacak teknik inceleme ve karakutu verilerinin ardından netlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/isvicrede-hantavirus-alarmi-insandan-insana-bulasan-en-tehlikeli-tur-tespit-edildi-1105529617.html

kazakistan

almatı

i̇sviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kazakistan, almatı, i̇sviçre, flightradar24, airbus a350