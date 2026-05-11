TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan görevi devraldı
Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) Erhan Çetinkaya, başkanlık görevini Mehmet Arabacı'ya devretti. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T17:05+0300
Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) Erhan Çetinkaya, başkanlık görevini Mehmet Arabacı'ya devretti. Arabacı, 9 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atandı. Görevini devrettiTÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2022'den itibaren Kurum Başkanı olarak görev yapan Çetinkaya, görevini 9 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanan Arabacı'ya devretti.Kurumda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Çetinkaya, görev süresi boyunca yürütülen projeler ve hizmetler hakkında bilgi vererek, Arabacı'ya başarılar diledi.Arabacı ise Çetinkaya'ya Kuruma yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti, yeni dönemde de kurumun hedef ve vizyonu doğrultusunda, çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
