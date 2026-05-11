Trump’ın katıldığı yemeğe saldırı düzenlemişti: Suikast girişimiyle suçlanan zanlı suçlamaları reddetti

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Cole Tomas Allen, hakkındaki suçlamaları kabul... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin geçen ay düzenlenen geleneksel yemeğinde Donald Trump’a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Cole Tomas Allen, mahkemede suçlamaları reddetti.Savcılığın iddiasına göre Allen, 26 Nisan’da düzenlenen etkinlik sırasında silah ve bıçaklarla güvenlik kontrol noktasını aşarak otele girdi. O sırada Trump ile üst düzey yönetim yetkililerinin binanın farklı bir katında bulunduğu belirtildi.Allen, Washington DC’de görülen duruşmaya elleri ve ayakları kelepçeli şekilde çıkarıldı. Zanlı adına avukatı tarafından “suçsuz” savunması yapıldı.Hangi suçlamalar yöneltildi?Cole Tomas Allen hakkında “başkana suikast girişimi”, “görevliye saldırı” ve çeşitli federal silah suçlamaları dahil dört ayrı suçlama yöneltildi. Duruşmaya başkanlık eden ve Trump tarafından atanan federal yargıç Trevor McFadden, savunma ekibinin davadan çekilmesini talep ettiği isimlerle ilgili itirazlarını da değerlendirdi.Savunma avukatları, Washington DC Başsavcısı Jeanine Pirro ile bazı yönetim yetkililerinin etkinlikte bulunmaları nedeniyle potansiyel mağdur sayılabileceklerini ve bu nedenle davadan çekilmeleri gerektiğini savundu.Allen’ın avukatı Eugene Ohm, Pirro’nun Trump’a yakınlığı nedeniyle tarafsız davranamayacağını öne sürdü. Yargıç McFadden ise söz konusu isimlerin olay sırasında saldırıyı görmediklerini belirterek “hukuki anlamda mağdur sayılmalarının şaşırtıcı olacağını” ifade etti.Savunma tarafı ayrıca geçici Adalet Bakanı Todd Blanche’ın da davadan çekilmesini talep edebileceklerini açıkladı. Mahkeme, savcılığın bu taleplere ilişkin resmi görüşünü sunmasını isterken, davanın bir sonraki duruşmasının 29 Haziran’da yapılacağı bildirildi.Ne olmuştu?Soruşturma dosyasına göre 31 yaşındaki Cole Tomas Allen, 26 Nisan’da Washington Hilton Oteli’nde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında silahlı şekilde güvenlik alanına girdi.Savcılık tarafından paylaşılan görüntülerde Allen’ın etkinlikten bir gün önce otelde keşif yaptığı, saldırı günü ise saniyeler içinde güvenlik barikatını aştığı öne sürüldü. Washington Bölge Savcısı Jeanine Pirro, görüntülerin mahkemeye delil olarak sunulduğunu açıkladı.Yetkililere göre Allen, yüksek profilli davetlilerin bulunduğu alanın yakınında yarı otomatik tabanca, pompalı tüfek ve üç bıçak taşıyordu. Savcılık ayrıca olay sırasında bir Gizli Servis görevlisinin vurulduğunu belirtti.Pirro, saldırının “dost ateşi” sonucu meydana geldiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance’in etkinlik sırasında otelin farklı katlarında bulunduğu belirtilmişti.

