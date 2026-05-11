Trump’ın ‘kabul edilemez’ dediği İran teklifi neler içeriyor?
İran’ın ABD’ye yanıtını ilettiğini duyurmasının ardından başlayan hareketli saatler Trump’ın ‘kabul edilemez’ sözleri ve İran’ı ‘oyun oynamakla’ suçlamasıyla sürdü. Tahran yönetiminin yanıtında yer alan detaylar ne?
2026-05-11T17:53+0300
Trump’ın ‘kabul edilemez’ dediği İran teklifi neler içeriyor?
Pazar günü Tahran, ABD'nin arabulucu Pakistan aracılığıyla savaşı sona erdirme yönündeki önceki teklifine yanıt verdiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, son barış teklifine İran'ın verdiği yanıtı reddetti.
Sosyal medya hesabından önce "İran 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor. Artık gülmeyecekler!" yazdı ardından “Yanıtı okudum. Beğenmedim. Kesinlikle kabul edilemez!” ifadelerini kullandığı başka bir paylaşım daha yaptı.
Peki İran'ın yeni barış önerisi neleri içeriyor?
İran medyasındaki haberlere göre Tahran, ABD’nin teklifine kendi karşı önerisiyle yanıt verdi. Bu öneri, İsrail’in yoğun saldırılar ve kara harekatı yürüttüğü Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi talebini içeriyor.
İran, müzakerelerin ilk aşamasının çatışmaların sona erdirilmesine, ayrıca Körfez ve Hürmüz Boğazı’nda 'deniz güvenliği'nin sağlanmasına odaklanmasını istiyor. Daha sonra ise nükleer programı ve Orta Doğu’da desteklediği gruplara verdiği destek gibi daha geniş meseleler hakkında ikincil müzakerelere geçilmesini talep ediyor.
Bir İranlı yetkili kaynak Katar merkezli Al Jazeera’ya “Yanıtımız, bölge genelinde, özellikle Lübnan’daki savaşın sona erdirilmesine ve Washington ile anlaşmazlıkların çözülmesine odaklanıyor” dedi.
Öte yandan daha önce ABD merkezli Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar ABD’nin kendisine teslim edilmesini istediği, İran’ın elindeki yaklaşık 440 kilogram yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum konusunda, Tahran’ın 'yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumunun bir kısmını seyreltmeyi, geri kalanını ise üçüncü bir ülkeye transfer etmeyi önerdiğini' söylediğini aktarmıştı.
Tasnim haber ajansı ise, 'bilgili bir kaynağa' dayandırdığı haberinde İran’ın yanıtının aynı zamanda 'İran halkının temel haklarını vurguladığını' yazdı.
'İran'da hiç kimse Trump'ı memnun edecek bir plan hazırlamıyor'
Kaynak, “İran’da hiç kimse Trump’ı memnun edecek bir plan yazmıyor. Müzakere heyeti yalnızca İran halkının hakları için çalışıyor. Trump bundan memnun değilse, bu aslında daha iyi.'
İran, Arap ve Amerikan medyasına konuşan kaynaklara göre ortak nokta İran'ın, ABD baskısına rağmen şartlarını koruduğu. Analistler, Washington’ın büyük çaplı savaştan çok ekonomik baskıyı ve sınırlı askeri hamleleri artırabileceğini değerlendiriyor.