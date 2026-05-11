https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/trump-tamamen-kabul-edilemez-demisti-iranin-verdigi-cevapla-ilgili-detaylar-ortaya-cikti-1105632207.html

Trump 'tamamen kabul edilemez' demişti: İran'ın verdiği cevapla ilgili detay ortaya çıktı

Trump 'tamamen kabul edilemez' demişti: İran'ın verdiği cevapla ilgili detay ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İran'ın, ABD'nin savaşı sona erdirecek planına ilişkin Wahington'a verdiği tanıtta bazı detaylar İran medyasınca paylaşıldı. Buna göre İran'ın ABD'nin... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T02:26+0300

2026-05-11T02:26+0300

2026-05-11T02:47+0300

i̇ran

abd

press tv

isna

i̇ran dışişleri bakanlığı

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105331232_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3d6f8b15b4199fd8e9e62e9aa3a59efb.jpg

İran devlet kanalı Press TV'nin haberine göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği yanıtta, ABD'nin barış önerisini "ABD hükümetinin aşırı taleplerine boyun eğmek anlamına geleceği" gerekçesiyle reddetti. İran haber ajansı ISNA daha önce, İran'ın ABD mesajına verdiği yanıtın savaşı sona erdirmeye, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda nakliye güvenliğini sağlamaya odaklandığını bildirmişti.ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin çözüm önerisine verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmiştiPress TV'ye göre İran'ın yanıtı, ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne savaş tazminatı ödemesi gerekliliğini vurguluyor. Mayıs ayı başlarında bir İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tahran'ın İslam Cumhuriyeti'nin 14 maddelik yeni önerisine ilişkin Pakistan aracılığıyla bir ABD yanıtı aldığını söylemişti.İran'ın Tasnim haber ajansı pazar günü yaptığı haberde, Tahran'ın Washington'a ileterek yanıt verdiği ABD ile müzakere önerilerinin metninin; yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı üzerinde tam İran kontrolü ve İran'ın yurt dışındaki varlıklarının dondurulmasının kaldırılmasına yönelik hükümler içerdiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/iran-abdnin-teklifi-icin-pakistana-yanit-gonderdi-1105627656.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abd, press tv, isna, i̇ran dışişleri bakanlığı