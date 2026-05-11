Trump 'tamamen kabul edilemez' demişti: İran'ın verdiği cevapla ilgili detay ortaya çıktı
İran'ın, ABD'nin savaşı sona erdirecek planına ilişkin Wahington'a verdiği tanıtta bazı detaylar İran medyasınca paylaşıldı. Buna göre İran'ın ABD'nin... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T02:47+0300
02:26 11.05.2026 (güncellendi: 02:47 11.05.2026)
İran'ın, ABD'nin savaşı sona erdirecek planına ilişkin Wahington'a verdiği tanıtta bazı detaylar İran medyasınca paylaşıldı. Buna göre İran'ın ABD'nin teklifini kabul etmesi durumunu 'aşırı taleplere boyun eğmek' olarak değerlendirdiği ve bu sebeple teklifi reddettiği iddia edildi.
İran devlet kanalı Press TV'nin haberine göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği yanıtta, ABD'nin barış önerisini "ABD hükümetinin aşırı taleplerine boyun eğmek anlamına geleceği" gerekçesiyle reddetti.
İran haber ajansı ISNA daha önce, İran'ın ABD mesajına verdiği yanıtın savaşı sona erdirmeye, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda nakliye güvenliğini sağlamaya odaklandığını bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin çözüm önerisine verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmişti
Press TV'ye göre İran'ın yanıtı, ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne savaş tazminatı ödemesi gerekliliğini vurguluyor.
Mayıs ayı başlarında bir İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tahran'ın İslam Cumhuriyeti'nin 14 maddelik yeni önerisine ilişkin Pakistan aracılığıyla bir ABD yanıtı aldığını söylemişti.İran'ın Tasnim haber ajansı pazar günü yaptığı haberde, Tahran'ın Washington'a ileterek yanıt verdiği ABD ile müzakere önerilerinin metninin; yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı üzerinde tam İran kontrolü ve İran'ın yurt dışındaki varlıklarının dondurulmasının kaldırılmasına yönelik hükümler içerdiğini bildirdi.