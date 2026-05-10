https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/iran-abdnin-teklifi-icin-pakistana-yanit-gonderdi-1105627656.html

İran, ABD'nin teklifine yanıtını verdi

İran, ABD'nin teklifine yanıtını verdi

Sputnik Türkiye

İran devlet medyasının bildirdiğine göre, İran'ın ABD'nin önerdiği metne cevabı, çatışmada arabuluculuk yapan Pakistan'a gönderildi. 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T15:34+0300

2026-05-10T15:34+0300

2026-05-10T16:14+0300

dünya

i̇ran

pakistan

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab5e0630e9c5c43ccffaf071dd1a6669.jpg

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, ABD’nin saldırıların sonlandırılması için önerdiği metne cevabını arabuluculara​​​​​​​ gönderdi.Ajans, İran'ın ilettiği cevapta, odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğunu aktardı.Savaşta en son neler oldu?ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemi geçişine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında bazıları İsrail'le bağlantılı gemilere el koymuştu.Bölgede son olarak ABD'nin 7 Mayıs'ta İran'a ait bir petrol tankerine saldırısının ardından İran donanması, ABD'nin bölgedeki savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef almıştı. ABD güçleri de bunun ardından İran'ın güney kıyılarındaki bazı noktaları hedef almıştı.İran, 8 Mayıs'ta "bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran'ın petrol ihracatına zarar vermeye çalışan" yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek, el koyduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/hantavirus-gemisi-kanarya-adalarindaki-limana-ulasti-saglik-ekipleri-yolculari-karsiliyor-3-turk-1105620486.html

i̇ran

pakistan

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, pakistan, abd