Trump'tan yeni İran açıklaması: 'Büyük olan ülkemizle yeniden alay ettiler, artık gülemeyecekler'

"Barack Obama Başkan olduğunda İran ‘büyük ikramiyeyi’ vurdu. Obama onlara sadece iyi davranmakla kalmadı; İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'ın yanında yer aldı ve İran'a büyük ve çok güçlü bir nefes aldırdı.

1 milyar 700 milyon dolar, Tahran'a uçakla taşınarak onlara gümüş tepside sunuldu. Washington D.C., Virginia ve Maryland'deki her banka boşaltıldı. O kadar çok para vardı ki, geldiğinde İranlı haydutların bununla ne yapacakları hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bu kadar parayı hiç görmemişlerdi ve bir daha da görmeyecekler. Para uçaktan bavullar ve çantalar içinde indirildi ve İranlılar bu şanslarına inanamadılar.

'Liderimiz' olarak bir facia gibiydi ama uykucu Joe Biden kadar değil. 47 yıldır İranlılar bizi 'oyalayarak' bekletti, bombalarla insanlarımızı öldürdü, protestoları bastırdı ve yakın zamanda 42 bin masum, silahsız protestocuyu yok ederek şimdilerde yeniden büyük olan ülkemizle alay etti. Artık gülmeyecekler."