Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/trumptan-yeni-iran-aciklamasi-buyuk-olan-ulkemizle-yeniden-alay-etti-artik-gulemeyecekler-1105631298.html
Trump'tan yeni İran açıklaması: 'Büyük olan ülkemizle yeniden alay ettiler, artık gülemeyecekler'
Trump'tan yeni İran açıklaması: 'Büyük olan ülkemizle yeniden alay ettiler, artık gülemeyecekler'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump İran'ın 47 yıldır ABD ve dünya ülkeleriyle oyunlar oynadığını savunarak "Artık gülemeyecekler" tehdidinde bulundu. 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T21:34+0300
2026-05-10T21:54+0300
dünya
i̇ran
donald trump
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105513068_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d2638302d8666659208d4b6b34ef3d9a.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İran'ın ABD ile alay ettiğini savundu. İran'ın, 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski Başkan Barack Obama'nın İran ile yaptığı Nükleer Anlaşma ile ilgili "İran'ın başarısı" yorumunu yaptı."Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi" diyen Trump paylaşımının tamamında şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/irakta-gizli-israil-ussu-iddiasi-bagdat-yonetiminden-ilk-aciklama-1105629991.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105513068_14:0:925:683_1920x0_80_0_0_8fd20c955549ca743ae6f94cf17ef6b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, donald trump, abd
i̇ran, donald trump, abd

Trump'tan yeni İran açıklaması: 'Büyük olan ülkemizle yeniden alay ettiler, artık gülemeyecekler'

21:34 10.05.2026 (güncellendi: 21:54 10.05.2026)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Trump İran'ın 47 yıldır ABD ve dünya ülkeleriyle oyunlar oynadığını savunarak "Artık gülemeyecekler" tehdidinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İran'ın ABD ile alay ettiğini savundu. İran'ın, 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski Başkan Barack Obama'nın İran ile yaptığı Nükleer Anlaşma ile ilgili "İran'ın başarısı" yorumunu yaptı.
"Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi" diyen Trump paylaşımının tamamında şunları ifade etti:

"Barack Obama Başkan olduğunda İran ‘büyük ikramiyeyi’ vurdu. Obama onlara sadece iyi davranmakla kalmadı; İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'ın yanında yer aldı ve İran'a büyük ve çok güçlü bir nefes aldırdı.

1 milyar 700 milyon dolar, Tahran'a uçakla taşınarak onlara gümüş tepside sunuldu. Washington D.C., Virginia ve Maryland'deki her banka boşaltıldı. O kadar çok para vardı ki, geldiğinde İranlı haydutların bununla ne yapacakları hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bu kadar parayı hiç görmemişlerdi ve bir daha da görmeyecekler. Para uçaktan bavullar ve çantalar içinde indirildi ve İranlılar bu şanslarına inanamadılar.

'Liderimiz' olarak bir facia gibiydi ama uykucu Joe Biden kadar değil. 47 yıldır İranlılar bizi 'oyalayarak' bekletti, bombalarla insanlarımızı öldürdü, protestoları bastırdı ve yakın zamanda 42 bin masum, silahsız protestocuyu yok ederek şimdilerde yeniden büyük olan ülkemizle alay etti. Artık gülmeyecekler."

Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2026
DÜNYA
Irak'ta gizli İsrail üssü iddiası: Bağdat yönetiminden ilk açıklama
18:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала