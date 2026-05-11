https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/star-wars-ve-shakespeare-oyuncusu-michael-pennington-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1105643370.html

'Star Wars' ve 'Shakespeare' oyuncusu Michael Pennington 82 yaşında hayatını kaybetti

'Star Wars' ve 'Shakespeare' oyuncusu Michael Pennington 82 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

'Star Wars: Jedi'ın Dönüşü' filmindeki Moff Jerjerrod rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Michael Pennington 82 yaşında hayatını kaybetti. Pennington, tiyatro... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T12:49+0300

2026-05-11T12:49+0300

2026-05-11T12:49+0300

yaşam

yıldız savaşları

meryl streep

hamlet

michael pennington

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0b/1105642481_0:0:2487:1399_1920x0_80_0_0_7f54e974ac9d42d994127b7e9704512f.png

İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu Michael Pennington’ın 82 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Ölüm haberi, oyuncunun temsilcileri tarafından doğrulandı.Pennington, dünya çapında en çok Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü filminde subay Moff Jerjerrod karakteriyle tanınıyordu. Ancak kariyeri boyunca özellikle Shakespeare oyunlarındaki performanslarıyla tiyatro dünyasında önemli bir yer edindi.Oyuncu, Royal Shakespeare Company bünyesinde Onursal Yardımcı Sanatçı ünvanına sahipti. Ayrıca tiyatro yönetmeni Michael Bogdanov ile birlikte English Shakespeare Company’nin kurucuları arasında yer aldı.Pennington’ın ölümünün ardından oyuncu Miriam Margolyes sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, onu “çok yetenekli, bilge ve etkileyici bir oyuncu” olarak tanımladı. Margolyes, Pennington ile Cambridge Üniversitesi yıllarından beri arkadaş olduklarını belirterek büyük üzüntü duyduğunu söyledi.Michael Pennington kimdir?Michael Vivian Fyfe Pennington, 7 Haziran 1943’te İngiltere’nin Cambridge kentinde doğdu. Oyunculuk kariyerine 1965 yılında “The War of the Roses” (Güllerin Savaşı) mini dizisiyle başladı.Kariyeri boyunca 70’ten fazla ekran yapımında rol alan Pennington, Meryl Streep ile birlikte The Iron Lady (Demir Leydi) filminde de kamera karşısına geçti. Filmdeki performansıyla Streep, üçüncü Oscar ödülünü kazanmıştı.Pennington ayrıca Judi Dench ve eşi Michael Williams ile birçok tiyatro oyununda birlikte sahne aldı. Bunlar arasında Shakespeare’in “Kral Lear” oyunu da bulunuyordu.2015 yılında verdiği bir röportajda Pennington, Judi Dench’in 1957’de Londra’da sahnelenen Hamlet oyunundaki Ophelia performansını izledikten sonra tiyatroya yönelmeye karar verdiğini anlatmıştı.Oyuncu ayrıca BBC yapımları olan “Pendle Cadıları”, “Oedipus The King” ve “Middlemarch” uyarlamalarında da rol aldı. Pennington’ın son ekran çalışması, 2022 yılında bilim kurgu dizisi Raised by Wolves için yaptığı seslendirme oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/myanmarda-11-bin-karatlik-dev-yakut-bulundu-1105639083.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yıldız savaşları, meryl streep, hamlet, michael pennington