Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
Sputnik Türkiye
Myanmar'da 11 bin karatlık dev bir yakut bulunduğu açıklandı. Yakutun küçük bir servet değerinde olduğu belirtildi. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T11:47+0300
Myanmar’da değerli taş madenciliğinin merkezi olarak bilinen Mogok Vadisi’nde 11 bin karatlık dev bir yakut bulundu. Devlet medyası yakutun ülkede bugüne kadar çıkarılan en büyük yakutlardan biri olduğunu vurguladı.Devlet medyası Global New Light of Myanmar gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, ülkenin askeri lideri ve Devlet Başkanı Min Aung Hlaing’in yaklaşık 2,2 kilogram ağırlığındaki taşı incelediği görüldü.Hükümetin açıklamasına göre yakut, Myanmar’ın dünyaca ünlü Mogok bölgesinde çıkarıldı. Yetkililer taşı “olağanüstü büyüklükte, nadir ve bulunması son derece zor” ifadeleriyle tanımladı.Açıklamada ayrıca taşın morumsu kırmızı renge sahip olduğu, sarımsı alt tonlar taşıdığı ve yüksek kalite derecesine ulaştığı belirtildi. Uzmanlara göre özellikle renk tonu, yakutun değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.Yeni keşfedilen taş, aynı bölgede 1996 yılında bulunan 21 bin 450 karatlık yakuttan daha küçük olsa da hükümet, bu yeni yakutun renk, berraklık ve genel kalite açısından daha üstün olduğunu savundu. Taşın piyasa değerine ilişkin ise resmi bir rakam paylaşılmadı.Yüzyıllardır dünyanın en değerli yakutlarının çıkarıldığı Mogok Vadisi, özellikle “güvercin kanı” olarak adlandırılan koyu kırmızı tonlu taşlarıyla biliniyor. Dünyanın en pahalı yakutları Myanmar’da çıkartılıyor.
