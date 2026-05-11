Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/sicakliklar-30-dereceleri-goruyor-4-bolgede-kuvvetli-yagis-etkili-olacak-1105632379.html
Sıcaklıklar 30 dereceleri görüyor: 4 bölgede kuvvetli yağış etkili olacak
Sıcaklıklar 30 dereceleri görüyor: 4 bölgede kuvvetli yağış etkili olacak
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 30 dereceleri görecek. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T07:07+0300
2026-05-11T07:07+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642548_0:21:3032:1727_1920x0_80_0_0_04955a66becd1f51a937bb2dea5ec3af.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Mayıs hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları, doğu kesimlerde yükselirken diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 24°C – Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ – 30°C – Parçalı bulutluİZMİR – 30°C – Parçalı bulutluMUĞLA – 27°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 31°C – Parçalı yer yer çok bulutluANTALYA – 23°C – Parçalı bulutluBURDUR – 26°C – Parçalı bulutluHATAY – 29°C – Parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 25°C – Parçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 26°C – Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 20°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutluVAN – 18°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 27°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN – 26°C – Parçalı ve az bulutluSİİRT – 26°C – Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/marmara-denizi-turuncuya-dondu-uzmandan-aciklama-geldi-1105629733.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642548_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_6958741f19fe8421fcd2a7964ce60ef7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Sıcaklıklar 30 dereceleri görüyor: 4 bölgede kuvvetli yağış etkili olacak

07:07 11.05.2026
© AAİstanbul yağmur, İstanbul sağanak,
İstanbul yağmur, İstanbul sağanak, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2026
© AA
Abone ol
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 30 dereceleri görecek. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile İstanbul çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Mayıs hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları, doğu kesimlerde yükselirken diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 30°C – Parçalı bulutlu
İZMİR – 30°C – Parçalı bulutlu
MUĞLA – 27°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 31°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA – 23°C – Parçalı bulutlu
BURDUR – 26°C – Parçalı bulutlu
HATAY – 29°C – Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Marmara Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2026
TÜRKİYE
Marmara Denizi turuncuya döndü: Uzmandan açıklama geldi
Dün, 17:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала