Sıcaklıklar 30 dereceleri görüyor: 4 bölgede kuvvetli yağış etkili olacak

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 30 dereceleri görecek. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T07:07+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Mayıs hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları, doğu kesimlerde yükselirken diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 24°C – Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ – 30°C – Parçalı bulutluİZMİR – 30°C – Parçalı bulutluMUĞLA – 27°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 31°C – Parçalı yer yer çok bulutluANTALYA – 23°C – Parçalı bulutluBURDUR – 26°C – Parçalı bulutluHATAY – 29°C – Parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 25°C – Parçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 26°C – Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 20°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutluVAN – 18°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 27°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN – 26°C – Parçalı ve az bulutluSİİRT – 26°C – Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu

