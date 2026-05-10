Marmara Denizi turuncuya döndü: Uzmandan açıklama geldi
Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyılarında plankton yoğunluğunun artmasıyla birlikte deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge büründü. Uzmanlar, deniz suyu... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T17:48+0300
Şarköy sahilinde plankton artışı nedeniyle deniz suyu bazı bölgelerde turuncu ve kahverengi tonlara dönüştü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Şirin, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin plankton çoğalmasını artırdığını belirtti. Prof. Dr. Şirin, bu durumun mevsimsel bir süreç olduğunu ve mikroskobik planktonların uygun koşullarda hızla çoğalabildiğini ifade etti. Plankton türlerine bağlı olarak deniz renginde farklılıklar oluşabileceğini de aktardı.
