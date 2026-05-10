İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Marmara Denizi turuncuya döndü: Uzmandan açıklama geldi
Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyılarında plankton yoğunluğunun artmasıyla birlikte deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge büründü. Uzmanlar, deniz suyu... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
Şarköy sahilinde plankton artışı nedeniyle deniz suyu bazı bölgelerde turuncu ve kahverengi tonlara dönüştü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Şirin, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin plankton çoğalmasını artırdığını belirtti. Prof. Dr. Şirin, bu durumun mevsimsel bir süreç olduğunu ve mikroskobik planktonların uygun koşullarda hızla çoğalabildiğini ifade etti. Plankton türlerine bağlı olarak deniz renginde farklılıklar oluşabileceğini de aktardı.
17:48 10.05.2026
Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyılarında plankton yoğunluğunun artmasıyla birlikte deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge büründü. Uzmanlar, deniz suyu sıcaklıklarının artmasının plankton çoğalmasını tetiklediğini belirterek, bu durumun mevsimsel bir etki olduğunu ifade etti.
Şarköy sahilinde plankton artışı nedeniyle deniz suyu bazı bölgelerde turuncu ve kahverengi tonlara dönüştü.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Şirin, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin plankton çoğalmasını artırdığını belirtti.
Prof. Dr. Şirin, bu durumun mevsimsel bir süreç olduğunu ve mikroskobik planktonların uygun koşullarda hızla çoğalabildiğini ifade etti. Plankton türlerine bağlı olarak deniz renginde farklılıklar oluşabileceğini de aktardı.
