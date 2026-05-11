https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/sarimsagin-yaslanma-karsiti-sirri-yag-hucrelerinde-olabilir-1105644322.html

Sarımsağın 'yaşlanma karşıtı' sırrı yağ hücrelerinde olabilir

Sarımsağın 'yaşlanma karşıtı' sırrı yağ hücrelerinde olabilir

Sputnik Türkiye

Yeni bir bilim analizine göre, yaşlandırılmış sarımsakta bulunan özel bir bileşik yaşlanmaya bağlı kas kaybını azaltabilecek potansiyele sahip olabilir. Ayrıntılar haberde...

2026-05-11T13:34+0300

2026-05-11T13:34+0300

2026-05-11T13:34+0300

sağlik

sarımsak

bilim haberleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0b/1105644047_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f35faca4cb3dc0f0052f2e14c89cc5b7.jpg

ABD’deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde yürütülen araştırmada, sarımsaktan elde edilen bir maddenin yağ dokusu, beyin ve kaslar arasında beklenmedik bir biyolojik iletişim zinciri oluşturduğu belirtildi.Bilim dergisi Cell Metabolism’da yayımlanan çalışmaya göre, yaşlandırılmış sarımsak özünde bulunan ‘S-1-propenyl-L-cysteine’ (S1PC) adlı sülfür bazlı bileşik, yaşlanan farelerde kas gücünü artırdı ve kırılganlık belirtilerini azalttı.Etki doğrudan kasta başlamıyorAraştırmanın en dikkat çekici yönünün, sarımsak bileşiğinin doğrudan kasları hedef almaması olduğu vurgulandı. Bilim insanları, S1PC’nin önce beyaz yağ dokusunu etkilediğini, ardından burada başlayan biyolojik sürecin beyin üzerinden sinir sistemi aracılığıyla kaslara ulaştığını belirledi.Araştırmaya göre söz konusu bileşik, hücrelerin enerji üretiminde kritik rol oynayan ‘eNAMPT’ isimli proteinin kandaki seviyesini artırıyor. Bu proteinin, yaş ilerledikçe azalan hücresel enerji mekanizması ‘NAD+’ üretimiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.Bilim insanları, yağ dokusundan salınan eNAMPT’nin beynin hipotalamus bölgesine ulaştığını ve burada sinir sistemi üzerinden kasları etkileyen sinyaller oluşturduğunu tespit etti.Yaşlı farelerde kas gücü arttıAraştırmada yaşlı farelere sekiz ay boyunca düzenli olarak S1PC verildi. Sonuçlarda farelerin kas kuvvetinde belirgin artış görüldüğü, kavrama gücünün yükseldiği ve yaşlanmaya bağlı fiziksel kırılganlık puanlarının düştüğü aktarıldı.Dikkat çekici şekilde kas hacminde büyük bir değişiklik görülmezken, kasların çalışma performansının güçlendiği belirtildi. Bu durumun, bileşiğin kas büyütmekten çok kas fonksiyonlarını desteklediğini gösterdiği ifade edildi.Araştırmacılar ayrıca sinir sistemiyle ilgili iletişim mekanizması engellendiğinde sarımsağın olumlu etkilerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirledi. Bu bulgu, yağ dokusu-beyin-kas bağlantısının sürecin temel parçası olduğunu ortaya koydu.İnsan deneylerinde de dikkat çekici sonuçAmerikan basınındaki değerlendirmeye göre çalışma yalnızca hayvanlarla sınırlı kalmadı. Araştırmacılar 20 ila 49 yaş arasındaki 44 sağlıklı Japon gönüllü üzerinde kısa süreli bir insan deneyi de gerçekleştirdi.Katılımcılara tek doz halinde S1PC içeren yoğunlaştırılmış sarımsak özü verildi. Özellikle 40 yaş üzerindeki ve sağlıklı yağ oranına sahip bireylerde, kandaki eNAMPT seviyelerinde belirgin artış gözlendi.Bununla birlikte düşük kilolu bireylerde aynı etkinin görülmediği belirtildi. Araştırmacılar bunun, mekanizmanın çalışabilmesi için belirli düzeyde yağ dokusuna ihtiyaç duyulmasından kaynaklanabileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/ruhi-cenetten-yeni-hastalik-aciklamasi-belirti-ya-da-semptomu-var-mi-1105643553.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sarımsak, bilim haberleri