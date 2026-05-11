Sağlık ekipleri çağrıldıkları evde alıkonuldu
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de 112 ekipleri yardım çağrısı gelen eve gittiklerinde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi. Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T01:22+0300
türki̇ye
nevşehir
112 acil çağrı merkezi
Sağlık ekipleri çağrıldıkları evde alıkonuldu
Nevşehir'de 112 ekipleri yardım çağrısı gelen eve gittiklerinde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi. Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları kurtarıldı.
Nevşehir'de fenalaşan N.Ö. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine adrese ulaşan sağlık ekipleri, hastaya müdahale hazırlığı yaparken evdeki kardeşler E.Ö. ile Y.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine sağlık çalışanları, şüpheliler tarafından balkon kapısı üzerlerine kilitlenerek alıkonuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, daireye girerek mahsur kalan sağlık personelini kurtardı.
Olayla ilgili bıçaklı saldırgan E.Ö. adreste gözaltına alındı. Diğer kardeş Y.Ö. ise sağlık kontrolü için getirildiği Nevşehir Devlet Hastanesi çıkışında, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu. Y.Ö. de polis tarafından emniyete götürüldü.
Görevli sağlık ekibi ve saldırı girişimine maruz kalan gazeteciler, her iki şüpheliden de şikayetçi oldu.