Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/saglik-ekipleri-cagrildiklari-evde-alikonuldu-1105632088.html
Sağlık ekipleri çağrıldıkları evde alıkonuldu
Sağlık ekipleri çağrıldıkları evde alıkonuldu
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de 112 ekipleri yardım çağrısı gelen eve gittiklerinde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi. Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T01:22+0300
2026-05-11T01:22+0300
türki̇ye
nevşehir
112 acil çağrı merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0b/1105631931_0:138:2680:1646_1920x0_80_0_0_8b4553642397663630c7076c5e5b7290.jpg
Nevşehir'de fenalaşan N.Ö. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine adrese ulaşan sağlık ekipleri, hastaya müdahale hazırlığı yaparken evdeki kardeşler E.Ö. ile Y.Ö. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine sağlık çalışanları, şüpheliler tarafından balkon kapısı üzerlerine kilitlenerek alıkonuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, daireye girerek mahsur kalan sağlık personelini kurtardı.Olayla ilgili bıçaklı saldırgan E.Ö. adreste gözaltına alındı. Diğer kardeş Y.Ö. ise sağlık kontrolü için getirildiği Nevşehir Devlet Hastanesi çıkışında, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu. Y.Ö. de polis tarafından emniyete götürüldü.Görevli sağlık ekibi ve saldırı girişimine maruz kalan gazeteciler, her iki şüpheliden de şikayetçi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/gaziantepte-bir-kisi-silahla-taksi-soforunu-rehin-aldi-polise-ates-eden-supheli-yakalandi-1105630100.html
türki̇ye
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0b/1105631931_152:0:2529:1783_1920x0_80_0_0_0a0b59368a1c6a53f4b7924700a493d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nevşehir, 112 acil çağrı merkezi
nevşehir, 112 acil çağrı merkezi

Sağlık ekipleri çağrıldıkları evde alıkonuldu

01:22 11.05.2026
© AA / Behçet AlkanNevşehir'de sağlık ekipleri, çağrıldıkları evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi
Nevşehir'de sağlık ekipleri, çağrıldıkları evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2026
© AA / Behçet Alkan
Abone ol
Nevşehir'de 112 ekipleri yardım çağrısı gelen eve gittiklerinde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi. Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları kurtarıldı.
Nevşehir'de fenalaşan N.Ö. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine adrese ulaşan sağlık ekipleri, hastaya müdahale hazırlığı yaparken evdeki kardeşler E.Ö. ile Y.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine sağlık çalışanları, şüpheliler tarafından balkon kapısı üzerlerine kilitlenerek alıkonuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, daireye girerek mahsur kalan sağlık personelini kurtardı.
Olayla ilgili bıçaklı saldırgan E.Ö. adreste gözaltına alındı. Diğer kardeş Y.Ö. ise sağlık kontrolü için getirildiği Nevşehir Devlet Hastanesi çıkışında, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu. Y.Ö. de polis tarafından emniyete götürüldü.
Görevli sağlık ekibi ve saldırı girişimine maruz kalan gazeteciler, her iki şüpheliden de şikayetçi oldu.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2026
TÜRKİYE
Gaziantep'te bir kişi silahla taksi şoförünü rehin aldı: Polise ateş eden şüpheli yakalandı
Dün, 19:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала