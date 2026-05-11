Rusya'nın i̇lk özel uzay üssü Primorsky, yılda 50 roket fırlatacak

Rus özel uzay şirketi Space Energy, Primorsky Uzay Üssü'nü bu yıl inşa etmeye başlıyor. Yılda 50'ye kadar hafif roket fırlatma kapasitesine sahip olacak tesis...

Rus özel uzay şirketi Space Energy, Rusya'nın ilk özel uzay üssü olan Primorsky Uzay Üssü'nü bu yıl inşa etmeyi planlıyor. Şirketin basın servisinin RIA Novosti'ye verdiği bilgiye göre tesis, yılda 50'ye kadar hafif roket fırlatma kapasitesiyle tasarlanıyor.Düşük maliyet, yüksek kapasiteŞirket yetkilisi, üssün altyapısının ultra hafif ve hafif roketler için sıfırdan tasarlandığını vurguladı. Bu yaklaşımın; işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşüreceğini, görev hazırlık süreçlerini hızlandıracağını ve yüksek fırlatma sıklığı sağlayacağını açıkladı.Orbita roketi i̇çin özel altyapıPrimorsky Uzay Üssü, Space Energy tarafından geliştirilen Orbita ultra hafif fırlatma aracı için özel olarak tasarlanacak. İlk fırlatma 2027 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenirken, projenin öngörülen takvimin ötesinde ilerleme kaydetmesi halinde 2025 yılında da fırlatma yapılabilmesi mümkün olabilir.

