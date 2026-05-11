Hantavirüs görülen gemiden dönen Fransız yolcuda semptom alarmı

Atlas Okyanusu’nda seyreden MV Hondius adlı kruvaziyer gemisindeki hantavirüs salgını sonrası tahliye edilen Fransız yolculardan birinde dönüş uçuşunda semptom... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T10:37+0300

Güney Atlantik’te seyreden Hollanda bandıralı MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını nedeniyle tahliye edilen Fransız yolculardan biri dönüş yolculuğu sırasında hastalık belirtileri gösterdi.Fransız yolcu karantinaya alındıFransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, Tenerife’den Paris’e yapılan özel charter uçuşunda bir Fransız vatandaşında semptom geliştiğini açıkladı. Bunun üzerine gemiden tahliye edilen beş Fransız yolcunun tamamının “bir sonraki duyuruya kadar sıkı izolasyona” alındığı bildirildi.Le Bourget Havalimanı’na inen uçakta, tam koruyucu ekipman giyen sağlık görevlileri yolcuları pistte karşıladı. Yolcular daha sonra ambulanslarla Paris’teki Bichat Hastanesi’ne sevk edildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, yolcuların 72 saat karantinada tutulacağını, detaylı sağlık kontrollerinin ardından ise 45 gün boyunca ev izolasyonuna geçeceğini duyurdu.İspanya da Tenerife’den Madrid’e götürülen 14 İspanyol vatandaşı için askeri hastanede zorunlu karantina uygulamasını başlattı.İngiltere’ye gönderilen yolcularda şu ana kadar semptom görülmediği belirtilirken, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bu kişilerin yakından izlendiğini açıkladı.ABD’ye götürülen yolcular arasında ise bir kişide hafif semptomlar görüldüğü, bir diğerinde de And türü hantavirüse ilişkin hafif pozitif sonuç tespit edildiği bildirildi. ABD Sağlık Bakanlığı, iki yolcunun “tedbir amacıyla biyolojik izolasyon ünitesinde” taşındığını açıkladı.İspanya ve DSÖ'den yolcu tahliyesiGemideki yolcuların tahliyesi, İspanya hükümeti ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda yürütülüyor. Tenerife açıklarına demirleyen gemideki yolcuların çoğu yüz maskeleriyle görüntülenirken, tahliyeler sırasında sağlık ekiplerinin tam koruyucu kıyafet kullandığı görüldü.Kanarya Adaları Bölgesel Yönetimi ise virüsün Tenerife’ye yayılabileceği endişesi nedeniyle operasyon hakkında kaygılarını dile getirdi.Bağımsız Pandemi Hazırlık ve Müdahale Paneli Eş Başkanı Helen Clark, “Bulaşıcı bir patojen nedeniyle ölüm yaşanmasına rağmen yolcuların farklı ülkelere dağılması önemli soru işaretleri doğurdu” değerlendirmesinde bulundu.

avrupa, fransa, tenerife, fransa dışişleri bakanlığı, dünya sağlık örgütü (dsö)