Rus ordusu ateşkese uymaya devam ediyor, Ukrayna'nın ihlalleri 23 bini aştı
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Abone ol
8-9 Mayıs'ta Rus lider Putin'in inisiyatifiyle başlayan ve ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle 11 Mayıs gün sonuna kadar uzatılan ateşkes sürecinde Kiev'in ihlalleri devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada Kiev'in ihlallerinin giderek arttığına dikkat çekti.
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:
🔴Özel askeri harekat bölgesindeki tüm Rus askeri gruplar, ateşkes rejimine tam olarak uymaya devam ediyor
🔴Ateşkes süresince Rus kuvvetlerinin Ukrayna mevzilerine karşı hava araçları, topçu silahları ve SİHA'lar kullanmadı
🔴Ateşkese rağmen, Ukraynalı güçler son 24 saat içinde 12 saldırı girişiminde bulundu, Rus mevzilerine 767 kez topçu ateşi açtı ve 6 bin 905 İHA saldırısı gerçekleştirdi
🔴Rus ordusu, 8 Mayıs'tan bu yana toplamda 23 bin 802 Ukrayna kaynaklı ateşkes ihlali kaydetti
🔴Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın saldırılarına orantılı şekilde karşılık verdi
🔴Ukrayna'nın çok namlulu roketatar, topçu ve havan mevzilerine karşı misilleme ateşi açıldı
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:
🔴Özel askeri harekat bölgesindeki tüm Rus askeri gruplar, ateşkes rejimine tam olarak uymaya devam ediyor
🔴Ateşkes süresince Rus kuvvetlerinin Ukrayna mevzilerine karşı hava araçları, topçu silahları ve SİHA'lar kullanmadı
🔴Ateşkese rağmen, Ukraynalı güçler son 24 saat içinde 12 saldırı girişiminde bulundu, Rus mevzilerine 767 kez topçu ateşi açtı ve 6 bin 905 İHA saldırısı gerçekleştirdi
🔴Rus ordusu, 8 Mayıs'tan bu yana toplamda 23 bin 802 Ukrayna kaynaklı ateşkes ihlali kaydetti
🔴Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın saldırılarına orantılı şekilde karşılık verdi
🔴Ukrayna'nın çok namlulu roketatar, topçu ve havan mevzilerine karşı misilleme ateşi açıldı
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova’nın ABD BaşkanıTrump’ıngirişimiyle Ukrayna ile 9 Mayıs'ta başlayan ve 11 Mayıs gün sonuna kadar sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.