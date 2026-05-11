Rus ordusu ateşkese uymaya devam ediyor, Ukrayna'nın ihlalleri 23 bini aştı

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada Kiev'in ihlallerinin giderek arttığına dikkat çekti.



📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:



🔴Özel askeri harekat bölgesindeki tüm Rus askeri gruplar, ateşkes rejimine tam olarak uymaya devam ediyor



🔴Ateşkes süresince Rus kuvvetlerinin Ukrayna mevzilerine karşı hava araçları, topçu silahları ve SİHA'lar kullanmadı



🔴Ateşkese rağmen, Ukraynalı güçler son 24 saat içinde 12 saldırı girişiminde bulundu, Rus mevzilerine 767 kez topçu ateşi açtı ve 6 bin 905 İHA saldırısı gerçekleştirdi



🔴Rus ordusu, 8 Mayıs'tan bu yana toplamda 23 bin 802 Ukrayna kaynaklı ateşkes ihlali kaydetti



🔴Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın saldırılarına orantılı şekilde karşılık verdi



🔴Ukrayna'nın çok namlulu roketatar, topçu ve havan mevzilerine karşı misilleme ateşi açıldı