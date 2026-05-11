Peskov: Putin'in Trump'ı Moskova'ya daveti hala geçerli
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in ABD’li mevkidaşı Trump'a Moskova’yı ziyaret etmesi için yaptığı davetin hala geçerli olduğunu belirtti. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
19:53 11.05.2026
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in ABD’li mevkidaşı Trump'a Moskova’yı ziyaret etmesi için yaptığı davetin hala geçerli olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD’li mevkidaşı Donald Trump'a Moskova’yı ziyaret etmesi için yaptığı davetin hala geçerli olduğunu ifade etti.
Peskov, Sputnik’in ilgili sorusuna, “Evet, elbette. Rusya Devlet Başkanı'nın mevkidaşını Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağından hiç şüphem yok. Bu arada, her telefon görüşmesinde kendisine bunu söylüyor” yanıtını verdi.

‘Uşakov'un Whitkoff ile temasları düzenli olarak devam ediyor’

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Wittkoff ile düzenli olarak temas halinde olduğunu ifade etti.
Moskova’nın Wittkoff ile temasların devam etmesini beklediğini de vurgulayan Peskov, aynı zamanda Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde henüz hiçbir ilerleme kaydedilmediğini hatırlattı.
