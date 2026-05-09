Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, kimsenin kendisine tehdit oluşturmaması için gerekli önlemleri almalı

Rusya Devlet Başkanı Putin Kremlin'de basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. 09.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-09T21:13+0300

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:‘Rusya, İran’dan zenginleştirilmiş uranyumu kabul etmeye hazır’Rusya Devlet Başkanı Putin İran’dan zenginleştirilmiş uranyumun Rusya’ya taşınmasına ilişkin teklifin hala masada olduğunu belirterek bunun iyi bir teklif olduğunu belirtti.Putin konuşmasında, “Böyle bir deneyimimiz var ve biz şu anda da bu deneyimi tekrar etmeye hazırız. Tekliflerimiz masada duruyor, bana göre bu iyi bir teklif” dedi.‘ABD, İran ve İsrail uranyumun İran’dan Rusya’ya taşınmasını kabul etmişti, ancak sonra fikir değiştirdiler’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD, İran ve İsrail’in başlangıçta zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan Rusya’ya taşınmasını kabul ettiğini, ancak daha sonra Washington’un fikir değiştirdiğini söyledi.Konuşmasında Putin, “Az önce de söyledim, biz bu deneyimi tekrar etmeye hazırız. Ve başlangıçta herkes kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri de kabul etmişti, İran da kabul etmişti, İsrail de kabul etmişti” cümlelerini kaydetti.Putin konuşmasında şu cümleleri vurguladı:‘Orta Doğu’daki durumun tırmanması herkesin kaybetmesine yol açacak’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu’daki durumun tırmanmasının herkesin kaybetmesine yol açacağını söyledi.Putin, “Eğer mesele durumun daha da kötüleşmesine, çatışma seviyesinin yükselmesine giderse, kaybeden herkes olacaktır” cümlesinin altını çizdi.‘İran, Rusya’ya tam anlamıyla güveniyor’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın nükleer alanda Rusya’ya haklı gerekçelerle tam anlamıyla güvendiğini söyledi.Gazetecilere konuşan Putin, “İran bize tam anlamıyla güveniyor ve bu güven sebepsiz değil. Çünkü biz, birincisi, hiçbir anlaşmayı asla ihlal etmedik; ikincisi ise İran’daki barışçıl nükleer programları sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.‘İran ile ABD arasındaki çatışma Rusya’yı zor bir duruma sokuyor’Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ile ABD arasındaki çatışmanın Rusya’yı zor bir duruma soktuğunu, çünkü Moskova’nın hem Tahran’la hem de Körfez ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduğunu söyledi.Putin açıklamasında, “İran ile ABD’ye gelince: Çok ağır ve karmaşık bir çatışma. Ve bu bizi çok zor bir duruma sokuyor; çünkü İran’la iyi ilişkilerimiz var ve abartısız şekilde Körfez ülkeleriyle de dostane ilişkilerimiz bulunuyor” dedi.Putin ayrıca İran ile ABD arasındaki çatışmayı çok zor ve karmaşık olarak nitelendirdi.

