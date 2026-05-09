Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, kimsenin kendisine tehdit oluşturmaması için gerekli önlemleri almalı
21:13 09.05.2026 (güncellendi: 22:48 09.05.2026)
Rusya Devlet Başkanı Putin Kremlin'de basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:
Rusya, Kiev’in 9 Mayıs’ta olası saldırılarının sonuçlarını ve Rusya’nın buna vereceği karşılıkları Çin, Hindistan, ABD ve diğer ülkelerle görüştü.
Vladimir Putin, ABD’nin 9-11 Mayıs ateşkes önerisini haklı ve yerinde olarak nitelendirdi.
Rusya, Trump’ın teklifinden önce de Ukrayna’ya esirlerin takasına ilişkin bir öneri göndermişti.
Kiev ise Zafer Günü arifesinde esir değişimine hazır olmadığını açıkça gösterdi.
Rusya’nın hiç kimseyle ilişkileri daha da kötüleştirme arzusu yok, ancak Moskova’nın Zafer Günü’nde Kiev’in provokasyonlarına vereceği karşılık tam da buna yol açabilirdi.
Rusya, Trump’ın Ukrayna’daki ateşkesin uzatılması ve esirlerin takası yönündeki teklifini kabul etti.
Üstelik bu, bana göre haklı bir öneridir. Nazizm üzerindeki ortak zaferimize duyulan saygı düşüncesiyle ortaya konmuştur ve açıkça belirgin bir insani karakter taşımaktadır.
Moskova, esir takasına ilişkin olarak Kiev’den henüz hiçbir teklif almadı.
Zafer Geçidi’nde askeri teçhizatın bulunmaması yalnızca güvenlik gerekçeleriyle değil, aynı zamanda dikkatin Özel Askeri Operasyon’a odaklanması amacıyla da gerçekleşti.
Rusya, Ukrayna’ya esir durumundaki 500 Ukraynalı askerden oluşan bir liste iletmişti ancak daha sonra Kiev ‘ortadan kayboldu.’
Bizim için, Rusya için 9 Mayıs enstrümanlarla gösteri yapılan komedi türü bir şov değildir, bu kutsal bir gündür.
Zelenskiy ile yapılacak görüşme müzakere sürecinin kendisi değil, çözüm sürecinin nihai noktası olmalı.
Ukrayna çatışması sona doğru gidiyor.
ABD içtenlikle bir çözüme ulaşılmasını istiyor ancak bu her şeyden önce Rusya ile Ukrayna’nın meselesidir.
Batı’daki siyasetçiler herkesi aldattı. Buna NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceği yönündeki vaatle başladılar. Tüm bunların toplamı ise Ukrayna’daki çatışmayı provoke etti.
Rusya, kimsenin kendisine tehdit oluşturmaması için gerekli önlemleri almalı.
Avrupa, Ukrayna çatışmasında durumu tırmandırmaya çalışıyor.
İran etrafındaki durumun daha da tırmanması halinde herkes zarar görecek.
Rusya ve Çin gibi devletlerin iş birliği kuşkusuz bir caydırıcılık ve istikrar unsuru.
Batı, Ukrayna’yı destekleyerek çıkmaz bir yola girdi.
‘Rusya, İran’dan zenginleştirilmiş uranyumu kabul etmeye hazır’
Rusya Devlet Başkanı Putin İran’dan zenginleştirilmiş uranyumun Rusya’ya taşınmasına ilişkin teklifin hala masada olduğunu belirterek bunun iyi bir teklif olduğunu belirtti.
Putin konuşmasında, “Böyle bir deneyimimiz var ve biz şu anda da bu deneyimi tekrar etmeye hazırız. Tekliflerimiz masada duruyor, bana göre bu iyi bir teklif” dedi.
‘ABD, İran ve İsrail uranyumun İran’dan Rusya’ya taşınmasını kabul etmişti, ancak sonra fikir değiştirdiler’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD, İran ve İsrail’in başlangıçta zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan Rusya’ya taşınmasını kabul ettiğini, ancak daha sonra Washington’un fikir değiştirdiğini söyledi.
Konuşmasında Putin, “Az önce de söyledim, biz bu deneyimi tekrar etmeye hazırız. Ve başlangıçta herkes kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri de kabul etmişti, İran da kabul etmişti, İsrail de kabul etmişti” cümlelerini kaydetti.
Putin konuşmasında şu cümleleri vurguladı:
Fakat daha sonra Amerika Birleşik Devletleri tutumunu sertleştirdi ve yalnızca ABD topraklarına taşınmasını talep etti. Bundan sonra İran da tutumunu sertleştirdi. Ve bana şöyle dendi. Artık bu zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir yere göndermeye hazır değiliz.
‘Orta Doğu’daki durumun tırmanması herkesin kaybetmesine yol açacak’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu’daki durumun tırmanmasının herkesin kaybetmesine yol açacağını söyledi.
Putin, “Eğer mesele durumun daha da kötüleşmesine, çatışma seviyesinin yükselmesine giderse, kaybeden herkes olacaktır” cümlesinin altını çizdi.
‘İran, Rusya’ya tam anlamıyla güveniyor’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın nükleer alanda Rusya’ya haklı gerekçelerle tam anlamıyla güvendiğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Putin, “İran bize tam anlamıyla güveniyor ve bu güven sebepsiz değil. Çünkü biz, birincisi, hiçbir anlaşmayı asla ihlal etmedik; ikincisi ise İran’daki barışçıl nükleer programları sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.
‘İran ile ABD arasındaki çatışma Rusya’yı zor bir duruma sokuyor’
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ile ABD arasındaki çatışmanın Rusya’yı zor bir duruma soktuğunu, çünkü Moskova’nın hem Tahran’la hem de Körfez ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduğunu söyledi.
Putin açıklamasında, “İran ile ABD’ye gelince: Çok ağır ve karmaşık bir çatışma. Ve bu bizi çok zor bir duruma sokuyor; çünkü İran’la iyi ilişkilerimiz var ve abartısız şekilde Körfez ülkeleriyle de dostane ilişkilerimiz bulunuyor” dedi.
Putin ayrıca İran ile ABD arasındaki çatışmayı çok zor ve karmaşık olarak nitelendirdi.