Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı: 'Sen saf bir oğlana benziyorsun'
'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken yakın arkadaşı tarafından dolandırıldığını açıkladı. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T10:45+0300
10:43 11.05.2026 (güncellendi: 10:45 11.05.2026)
'Güldür Güldür Show oyuncularından Onur Buldu, ev almak isterken dolandırıldığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, ismini açıklamak istemediği yakın bir arkadaşı tarafından nasıl dolandırıldığını anlattı.
Arkadaşı ile müteahhitle tanıştı
Oyuncu, taksitle girdiği ev için gönderdiği paraların müteahhide ulaşmadığını sonradan öğrendiğini söyledi.
Alper Kul'un YouTube'da yayınlanan 'Naptın O İşleri' programına konuk olan Onur Buldu, müteahhit ile arkadaşı aracılığı ile tanıştığını ifade etti. Ödemeleri yakın arkadaşına gönderdiğini anlatan oyuncu, "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş" ifadelerini kullandı.
'Sen saf bir oğlana benziyorsun'
Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhidin kendisini aradığını söyleyen Buldu, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:
Bana 'Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Ağabey hepsini ödedim' dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş.
Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin'in de yanında olduğunu belirten Onur Buldu, "Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. 'Birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 2020'de İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu ile evlenen Onur Buldu, 2022'de kızları Masal'ı kucaklarına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.