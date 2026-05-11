Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar: 'Ters işlem' tuzağı
İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hesapta şüpheli... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T09:52+0300
İstanbul’da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G., dijital dolandırıcıların ağına düştü. Olayın, 24 Nisan günü saat 17.15 sıralarında yaşandığı öğrenildi.Hesabınızda şüpheli i̇şlem var dedilerEdinilen bilgilere göre savcı H.G., mesai bitiminin ardından evine giderken 212’li sabit bir hattan arandı.Sabah'ın haberine göre, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli, savcının hesabında şüpheli limit kullanımı olduğunu söyleyerek mobil bankacılık uygulamasına girip hesabını kontrol etmesini istedi.Mobil uygulamaya giriş yapan H.G., hesabından 480 bin TL çekildiğini gördü.'Ters i̇şlem' bahanesiyle kredi çektirdilerŞüpheli, ikinci görüşmede işlemin iptal edileceğini söyleyerek savcıya “ters işlem” adı altında 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı.Dolandırıcı daha sonra bu paranın da belirlenen hesaba EFT yapılmasını istedi.Telefon görüşmesinde şüpheli şahıs, gönderilen hesabın tanınıp tanınmadığını da sordu.850 bin TL dolandırıldığını öğrendiEFT işleminin ardından durumdan şüphelenen savcı H.G., hesabına tekrar erişim sağlayamadı.Bunun üzerine bankayı arayan H.G., toplamda 850 bin TL dolandırıldığını öğrenince büyük şok yaşadı.Savcı H.G., olay sonrası şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.3 şüpheli gözaltına alındıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda polis ekipleri, Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.1 tutuklama, 2 adli kontrolEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı.Ramazan T. ile Ece D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hesapta şüpheli işlem olduğu bahanesiyle savcıyı yönlendirerek toplam 850 bin TL çekti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan paranın savcılık tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
