Maduro'nun kaçırılmasında rol alan amfibi saldırı gemisi, Porto Riko'da tekrar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Karayipler'de ABD 'askeri operasyonları' sürerken, Maduro'nun kaçırılmasında rol alan amfibi saldırı gemisi USS Iwo Jima, Porto Riko'da tekrar görüldü. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
Amfibi saldırı gemisi USS Iwo Jima’nın, geçen perşembe günü güney Porto Riko'daki Ponce limanına geri döndüğü görüldü. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yol açan ‘operasyonun’ tamamlanmasından dört ay sonra gerçekleşti.Porto Rikolu fotoğrafçı Michael Bonet tarafından görüntülenen gemi, 7 Mayıs sabahı yerel saatle 8.05'te, Wasp sınıfı geminin römorkörler tarafından limana yönlendirilirken fotoğraflandı.USS Iwo Jima, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in 3 Ocak 2026'da Karakas'ta yakalanmalarının ardından ilk tutulduğu yerdi. Trump, Venezuela liderinin ilk fotoğrafını Truth Social adlı sosyal medya platformunda bu geminin güvertesinden yayınlamış "Nicolas Maduro şu an USS Iwo Jima'da" notu düşmüştü.Yakalanmasının ardından Maduro, Iwo Jima'dan Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ne ve daha sonra New York'a götürüldü ve burada kelepçeli olarak götürülerek ABD federal suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.Karayipler'deki ABD askeri varlığının devamıVenezuela liderinin götürülmesinden sonra, 22. Deniz Piyade Seferi Birliği askerleri, aynı gemide Karayipler'deki eğitim görevlerine devam etti.Hatta bir eğitim seansı sırasında, 21 yaşındaki Onbaşı Chukwuemeka E. Oforah, 7 Şubat gecesi Karayip Denizi'nde aktif haldeyken USS Iwo Jima'dandenize düştü. Beş gemi ve on uçağın katıldığı 72 saatlik bir arama kurtarma operasyonu, Deniz Piyade Kolordusu'nun 10 Şubat'ta öldüğünü ilan etmesiyle sonuçlandı.
