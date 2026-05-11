Lübnan’da İsrail’in saldırı anı kameraya yansıdı: Sivil savunma görevlisi enkazda hedef alındı

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısı sonrası yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yaptıkları sırada ikinci bir saldırıyla hedef alınan sivil savunma... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T16:15+0300

Yayınlanan görüntülerde, sivil savunma ekibinin Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısına hedef olan bölgeye ulaşmak için yola çıktığı ve saldırıda yıkılan binaya ulaştığı görüldü.Videoyu kaydeden sivil savunma yetkilisi, yıkılan binanın enkazı arasında yaralı olup olmadığını kontrol etmek için dolaşırken ani bir bombalama sesi duyuldu ve görüntü karardı.Görüntünün yeniden gelmesiyle, sivil savunma görevlisinin yardım için seslendiği işitildi.Daha sonra bir meslektaşının gelerek kendisini bölgeden uzaklaştırdığı ve ambulansın ön koltuğunda hastaneye ulaştırmaya çalıştığı görüldü.‘Hastaneye varmak üzereyiz’Ambulans şoförünün, saldırıya uğrayan sivil savunma yetkililerini "hastaneye varmak üzereyiz" sözleriyle teskin etmeye çalıştığı duyuldu.Videonun sonunda ise hastaneye ulaşan sivil savunma görevlilerinin, durumlarının stabil olduğun anlaşıldığı bir görüntü yer aldı.Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın gün içerisinde yayınlanan haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tul beldesine düzenlediği saldırının ardından ikinci bir saldırıyla bölgede arama-kurtarma çalışması yürüten ekibi hedef aldığı ve 2 sivil savunma görevlisinin yaralandığı belirtilmişti.İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

