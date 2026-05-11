Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alınmıştı: Komedyen Tuba Ulu için istenen ceza belli oldu
Gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame...
11:05 11.05.2026
Tuba Ulu sosyal medya
Tuba Ulu sosyal medya
Gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Gözaltına alınmıştı

Komedyen Tuba Ulu, bir gösterisinde Kanunu Sultan Süleyman için müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Ulu adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sabah'ın haberine göre savcılık, Ulu'nun sosyal medyaya da yansıyan sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğunu, yeterli delilin bulunduğunu belirtti. Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Komedyen, sosyal medya hesabından bir açıklamayla özür dilemişti:
“Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor. Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin. Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum.”
