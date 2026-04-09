İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/komedyen-tuba-ulu-kanuni-sultan-suleymana-hakaretten-gozaltina-alindi-1104896427.html
Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alındı
Bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman için söylediği sözler nedeniyle komedyen Tuba Ulu tarihi, milli, manevi değerlere hakaret suçundan gözaltına alındı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T14:58+0300
kanuni sultan süleyman
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
gözaltı
komedyen
tuba ulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104896087_0:148:1206:826_1920x0_80_0_0_328db53c0792fbe8e76416526979c71f.jpg
Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle 'milli ve manevi değerlere hakaret' ettiği suçlamasıyla komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı. Milli ve manevi değerlere hakaret suçlaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayımlayan ve bu sözlerle tarihi, milli, manevi değerlere hakaret ettiği belirtilen komedyen Tuba Ulu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104896087_0:34:1206:939_1920x0_80_0_0_e3e13914d79f0235c38ec39dd327ff88.jpg
14:58 09.04.2026
Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle 'milli ve manevi değerlere hakaret' ettiği suçlamasıyla komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı.

Milli ve manevi değerlere hakaret suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayımlayan ve bu sözlerle tarihi, milli, manevi değerlere hakaret ettiği belirtilen komedyen Tuba Ulu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
