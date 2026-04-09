https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/komedyen-tuba-ulu-kanuni-sultan-suleymana-hakaretten-gozaltina-alindi-1104896427.html

Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alındı

Bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman için söylediği sözler nedeniyle komedyen Tuba Ulu tarihi, milli, manevi değerlere hakaret suçundan gözaltına alındı.

türki̇ye

kanuni sultan süleyman

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

gözaltı

komedyen

tuba ulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104896087_0:148:1206:826_1920x0_80_0_0_328db53c0792fbe8e76416526979c71f.jpg

Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle 'milli ve manevi değerlere hakaret' ettiği suçlamasıyla komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı. Milli ve manevi değerlere hakaret suçlaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayımlayan ve bu sözlerle tarihi, milli, manevi değerlere hakaret ettiği belirtilen komedyen Tuba Ulu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

