İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki şirketine yönelik soruşturmada 4 şüpheli gözaltında
2026-05-11T15:00+0300
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve İZDOĞA AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında şirketlerin eski yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında eski İZDOĞA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı G.E, eski İZDOĞA AŞ Genel Müdürü Ö.B, eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı H.Ş. ve bir makine mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanı yakalandı.
Hakkında gözaltı kararı verilen eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın, "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirtildi.