CHP'de Burcu Köksal'a kesin ihraç talebi

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Burcu Köksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T14:35+0300

CHP, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklama, CHP Sözcüsü Zeynel Emre'den geldi. CHP Sözcüsü Zeynel Emre yaptığı açıklamada "Yaşananlar normal bir süreç değil ve biz yönetim olarak Burcu Köksal‘ı kesin ilaç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim, şimdi güle güle nereye giderse gitsin" dedi.CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası ise henüz resmi bir yanıt bulmadı.

