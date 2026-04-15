Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten mobilya devine 600 bin liralık tazminat davası
Ünlü oyuncu Wilma Elles, anlaşma dışına çıkan ve fotoğraflarını kullanan mobilya firmasına 600 bin liralık dava açtı. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T11:34+0300
Türkiye'de Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli diziyle tanınan ünlü oyuncu Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya şirketiyle mahkemelik oldu. Sadece katalog için çektirdiği fotoğrafların mağazalarda da kullanıldığını gören Elles, şirkete 600 bin liralık tazminat davası açtı. Fotoğraflarımı izinsiz kullandılar iddiasıElles, bir mobilya firmasıyla 2019-2022 yıllarında tek sezonluk sözleşme imzaladı. Buna göre iki ayrı katalog çekiminden sonra fotoğrafların sadece belli başlı yerlerde paylaşılması için taraflar anlaşma sağladı. Firmanın iddiaya göre sözleşmenin dışına çıkması üzerine Elles mahkemenin yolunu tutarak davacı oldu. İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne başvuran oyuncu dilekçesinde, firmayla iki sezonluk katalog çekimi yaptıklarını, fotoğrafların sadece toptancılar için servis edilen katalogda kullanılacağını belirtti.Mağazalarda ve araçlarda hala kullanılıyorDavalı mobilya şirketinin izni olmaksızın haksız ve hukuka aykırı suretle, fotoğraflarını kendi araç ve mağazalarında hala kullandığını dile getirdi. Maddi ve manevi zarara uğradığını dilekçesinde ifade eden Elles, haklarına tecavüzün tespit edilmesiyle 600 bin TL alacak davası açtı. İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.
© İHAÜNLÜ OYUNCU WİLMA ELLES
ÜNLÜ OYUNCU WİLMA ELLES - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
