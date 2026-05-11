Hondius'tan tahliye edilen Hollandalılar Eindhoven’a ulaştı

Tenerife'de Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilen Hollanda vatandaşı yolcuları taşıyan uçak, Hollanda’nın Eindhoven... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T08:46+0300

Tenerife'de hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilen Hollanda vatandaşı yolcuları taşıyan uçak, Hollanda’nın Eindhoven kentine ulaştı.Gemideki hantavirüs vakalarıHollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia limanından hareket etmişti.Gemide, ilk olarak 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha (Saint Helena), Erişilmez Ada ve Bülbül Adası duraklarında 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre gemide toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

hantavirüs, mv hondius