Hondius'tan tahliye edilen Hollandalılar Eindhoven’a ulaştı
Tenerife'de Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilen Hollanda vatandaşı yolcuları taşıyan uçak, Hollanda'nın Eindhoven...
Tenerife'de hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilen Hollanda vatandaşı yolcuları taşıyan uçak, Hollanda’nın Eindhoven kentine ulaştı.Gemideki hantavirüs vakalarıHollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia limanından hareket etmişti.Gemide, ilk olarak 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha (Saint Helena), Erişilmez Ada ve Bülbül Adası duraklarında 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre gemide toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.
08:46 11.05.2026
© AA / Mouneb Taim
Tenerife'de Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilen Hollanda vatandaşı yolcuları taşıyan uçak, Hollanda’nın Eindhoven kentindeki Eindhoven Havalimanı’na ulaştı.
Gemideki hantavirüs vakaları

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia limanından hareket etmişti.
Gemide, ilk olarak 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha (Saint Helena), Erişilmez Ada ve Bülbül Adası duraklarında 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre gemide toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.
Hantavirüslü geminin çıkış noktası Arjantin salgınının kaynağını araştırıyor: Vakalar önceki yıla göre ikiye katlanmış
7 Mayıs, 09:15

