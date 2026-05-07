Hantavirüslü geminin çıkış noktası Arjantin salgınının kaynağını araştırıyor: Vakalar önceki yıla göre ikiye katlanmış

Arjantin, salgının baş gösterdiği yolcu gemisindeki hantavirüs salgınının kaynağını bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu. 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T09:25+0300

MV Hondius gemisinin kalktığı Arjantin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre bölgedeki hantavirüs vakalarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Gemideki ölen ve hastalanan yolcuların hantavirüsün Andes türü olduğu kesinleşmişti. Andes virüsü, Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde rastlanıyor. Arjantin ise yolcu gemisindeki hantavirüs salgınının kaynağını bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu. Vaka sayısı ikiye katlanmışArjantin Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Haziran 2025'ten bu yana 101 hantavirüs vakası tespit edildiğini, bu sayının bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu bildirdi.Arjantin Sağlık Bakanlığı'na göre, geçen yıl vakaların neredeyse üçte birinde ölümle sonuçlandı.Arjantin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İspanya, Senegal, Güney Afrika, Hollanda ve Birleşik Krallık'a Andes virüsünü tespit etmede yardımcı olmak amacıyla ekipman göndereceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, yolcu gemisindeki ilk ölümün 11 Nisan'da 70 yaşında bir Hollandalı adamda meydana geldiğini açıkladı. Cesedi yaklaşık iki hafta sonra Saint Helena'da gemiden indirildi. 69 yaşındaki eşi ise Saint Helena'dan Güney Afrika'ya uçakla seyahat etti; Johannesburg havaalanında fenalaştı ve 26 Nisan'da hastanede hayatını kaybetti.Üçüncü yolcu, Alman bir kadın, 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Gemiden inenler varVirüsün kuluçka süresi 1-8 hafta arasında değişebildiğinden yolcuların virüsü 1 Nisan'da Arjantin'den Antarktika'ya hareket etmeden önce mi, Güney Atlantik'teki ücra bir adaya planlı bir mola sırasında mı yoksa gemide mi kaptıklarını bilmekte zorlanıyorlar.Ancak 1 Nisan'dan 7 Mayıs'a olan sürede bir çok yolcu gemiden ayrılıp ülkelerine döndü. 23 Nisan'da Saint Helena adasında MV Hondius gemisinden 23 yolcu indi.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gemideki ve gemiden inmiş olan yolcular için izleme ve takip çalışmaları, gemi işletmecileri ve ulusal sağlık otoriteleriyle iş birliği içinde başlatıldı" açıklamasını yapmıştı.

