Hırsızlık, hastaneden malzemeler eksilince ortaya çıktı: 7 personel gözaltında

Çorum'da bazı malzemeleri hastane dışına çıkararak hırsızlık ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 personel gözaltına alındı. 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T15:40+0300

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfak bölümünde bazı malzemelerin eksildiği ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, aralarında hastabakıcı ve mutfak görevlilerini de bulunduğu 7 hastane çalışanı gözaltına alındı. Mutfak malzemeleri ortadan kaybolunca soruşturma başlatıldıHitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mutfak bölümünde bazı malzemelerin eksildiğinin tespit edilmesi üzerine idari ve adli soruşturma başlatıldı.Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma kapsamında tıbbi sarf malzemesi olmayan çeşitli ürün ve eşyaları hastane dışına çıkardıkları tespit edilen, aralarında mutfak görevlisi, şoför ve hasta bakıcıların olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı."Hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

