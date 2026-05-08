Kayseri'de kuyumcuyu soyup eşekle kaçan sanığa 9 yıl 7 ay hapis
Kayseri'de forkliftle bir kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak altın çaldığı, ardından eşekle kaçtığı belirlenen sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Kayseri’de forkliftle bir kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak altın çaldığı, ardından eşekle kaçtığı belirlenen sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı “hırsızlık”, “mala zarar verme” ve “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kayseri’de bir kuyumcudan altın çaldıktan sonra eşekle kaçtığı öne sürülen sanık hakkında yürütülen davada karar verildi. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları ise salonda hazır bulundu.

Forkliftle kepenk ve camları kırdı

İddialara göre sanık, düz kontak yaparak çalıştırdığı forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırdıktan sonra iş yerindeki altınları çaldı.
Olay sonrası şüphelinin eşekle kaçtığı belirtilmişti.

'Altınların yerini göstermeye utandım'

Duruşmada önceki savunmasını tekrar eden sanık Mehmet Ç., beraatini talep etti.
Mahkeme başkanının, eve saklanan altınların yerini neden polise kendisinin değil de babasının söylediğini sorması üzerine sanık şu ifadeleri kullandı:
"Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama 'taka' deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu ortada."
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tanık ve sanık ifadelerinin çeliştiğini belirtti. Savcı ayrıca sanığın etkin pişmanlıktan yararlanma iradesi göstermediğini ve çalınan altınların sanık tarafından değil, babası tarafından teslim edildiğini ifade ederek tutukluluğun devamını ve cezalandırılmasını talep etti.

Toplam 9 Yıl 7 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ç.’ye:
“Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı” suçundan 7 yıl 6 ay
“Mala zarar verme” suçundan 10 ay
“İş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi.
