https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/hegseth-senator-mark-kelly-hakkinda-ikinci-kez-sorusturma-istedi-gizli-bilgileri-televizyonda-1105641299.html
Hegseth, Senatör Mark Kelly hakkında ikinci kez soruşturma istedi: 'Gizli bilgileri televizyonda anlattı'
Hegseth, Senatör Mark Kelly hakkında ikinci kez soruşturma istedi: 'Gizli bilgileri televizyonda anlattı'
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Demokrat Senatör Mark Kelly’nin ABD’nin silah stoklarına ilişkin açıklamalarının ardından Pentagon’dan yeniden inceleme talep... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T12:10+0300
2026-05-11T12:10+0300
2026-05-11T12:10+0300
dünya
abd
pete hegseth
mark kelly
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104835176_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_6c9783273dc021b5744a4f349037f1fb.png
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Demokrat Senatör Mark Kelly hakkında ikinci kez soruşturma açılması çağrısında bulundu. Hegseth, Kelly’nin ABD’nin mühimmat stoklarına ilişkin yaptığı açıklamaların gizli Pentagon brifinglerini ifşa etmiş olabileceğini öne sürdü.Eski bir donanma kaptanı ve astronot olan Arizona Senatörü Kelly, CBS News’e verdiği röportajda ABD’nin İran’la süren savaş nedeniyle mühimmat stoklarında ciddi azalma yaşandığını söylemişti.Kelly, Pentagon’dan aldığı brifinglerde Tomahawk füzeleri, ATACMS sistemleri ve Patriot hava savunma mühimmatlarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığını belirterek, “Bu stokların ne kadar derin şekilde tüketildiğini görmek şok edici” ifadelerini kullandı.ABD’nin çok sayıda mühimmat harcadığını söyleyen Kelly, bunun ülkenin gelecekte başka bir bölgede yaşanabilecek olası çatışmalara hazırlığını etkileyebileceğini savundu.Bu açıklamaların ardından Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kelly’yi hedef aldı. Savunma Bakanı, “Yeminini yeniden ihlal mi etti? Pentagon hukuk danışmanlığı inceleyecek” ifadelerini kullandı.Kelly ise Hegseth’e, Senato’daki yakın tarihli bir oturumdan video paylaşarak yanıt verdi. Demokrat senatör, Hegseth’in daha önce kamuya açık oturumda bazı stokların yenilenmesinin “yıllar alacağını” söylediğini hatırlatarak, “Bu gizli bilgi değil, sizin sözleriniz” dedi.Hegseth ile Kelly arasındaki gerilim daha önce de yargıya taşınmıştı. Pentagon, Kelly’nin Kasım ayında ABD askerlerine “yasadışı emirlere uymayın” çağrısı yaptığı video nedeniyle disiplin süreci başlatmıştı.Kelly, Ocak ayında Hegseth’e dava açmış; Pentagon’un emekli donanma kaptanlığı rütbesini düşürme ve maaşını azaltma girişimlerinin “siyasi misilleme” olduğunu savunmuştu. Federal temyiz mahkemesi de geçen hafta Hegseth’in planlarına mesafeli yaklaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/iran-disisleri-abd-mantik-disi-taleplerinde-israr-ediyor-1105640076.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104835176_111:0:1200:817_1920x0_80_0_0_edf6e8435a10e4fc291fcfbf06dff982.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, pete hegseth, mark kelly, pentagon
abd, pete hegseth, mark kelly, pentagon
Hegseth, Senatör Mark Kelly hakkında ikinci kez soruşturma istedi: 'Gizli bilgileri televizyonda anlattı'
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Demokrat Senatör Mark Kelly’nin ABD’nin silah stoklarına ilişkin açıklamalarının ardından Pentagon’dan yeniden inceleme talep etti. Kelly ise konuşmasının gizli bilgi içermediğini savundu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Demokrat Senatör Mark Kelly hakkında ikinci kez soruşturma açılması çağrısında bulundu. Hegseth, Kelly’nin ABD’nin mühimmat stoklarına ilişkin yaptığı açıklamaların gizli Pentagon brifinglerini ifşa etmiş olabileceğini öne sürdü.
Eski bir donanma kaptanı ve astronot olan Arizona Senatörü Kelly, CBS News’e verdiği röportajda ABD’nin İran’la süren savaş nedeniyle mühimmat stoklarında ciddi azalma yaşandığını söylemişti.
Kelly, Pentagon’dan aldığı brifinglerde Tomahawk füzeleri, ATACMS sistemleri ve Patriot hava savunma mühimmatlarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığını belirterek, “Bu stokların ne kadar derin şekilde tüketildiğini görmek şok edici” ifadelerini kullandı.
ABD’nin çok sayıda mühimmat harcadığını söyleyen Kelly, bunun ülkenin gelecekte başka bir bölgede yaşanabilecek olası çatışmalara hazırlığını etkileyebileceğini savundu.
Bu açıklamaların ardından Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kelly’yi hedef aldı. Savunma Bakanı, “Yeminini yeniden ihlal mi etti? Pentagon hukuk danışmanlığı inceleyecek” ifadelerini kullandı.
Kelly ise Hegseth’e, Senato’daki yakın tarihli bir oturumdan video paylaşarak yanıt verdi. Demokrat senatör, Hegseth’in daha önce kamuya açık oturumda bazı stokların yenilenmesinin “yıllar alacağını” söylediğini hatırlatarak, “Bu gizli bilgi değil, sizin sözleriniz” dedi.
Hegseth ile Kelly arasındaki gerilim daha önce de yargıya taşınmıştı. Pentagon, Kelly’nin Kasım ayında ABD askerlerine “yasadışı emirlere uymayın” çağrısı yaptığı video nedeniyle disiplin süreci başlatmıştı.
Kelly, Ocak ayında Hegseth’e dava açmış; Pentagon’un emekli donanma kaptanlığı rütbesini düşürme ve maaşını azaltma girişimlerinin “siyasi misilleme” olduğunu savunmuştu. Federal temyiz mahkemesi de geçen hafta Hegseth’in planlarına mesafeli yaklaşmıştı.