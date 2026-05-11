Hantavirüslü gemideki Yunan yolcu Atina'da İrlandalılar ise Dublin'de tedbiren karantinaya alındı
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Yunanistan vatandaşının, getirildiği Atina'da tedbiren karantina altına alındığı... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
© Andres GutierrezMV Hondius isimli yolcu gemisi Kanarya Adaları’ndaki Tenerife’de bulunan Granadilla Limanı’na ulaştı
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Yunanistan vatandaşının, getirildiği Atina'da tedbiren karantina altına alındığı açıklandı.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "MV Hondius" gemisinin yolcuları arasında bulunan Yunanistan vatandaşı, C-27 tipi askeri nakliye uçağıyla Elefsina Askeri Havaalanı'na getirildi.
Bu kişi, havaalanından ambulansla götürüldüğü Atina'daki Attikon Hastanesi'nde karantina altına alındı. Herhangi bir semptomu olmadığı belirtilen hastanın hantavirüs tehlikesine karşı tedbiren 45 gün karantinada kalması öngörülüyor.

2 İrlandalı Dublin'de

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı gemiden tahliye edilen iki İrlanda vatandaşının, Tenerife’den getirildikleri Dublin’de tedbiren karantinaya alındığı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, İrlanda Hava Kuvvetleri’ne ait Dassault Falcon 6X tipi uçak Tenerife’den havalanarak Casement Aerodrome askeri havaalanına iniş yaptı.
© AA
İrlanda Sağlık Bakanlığı gözetiminde yürütülen operasyonda, iki kişinin sağlık kontrolleri için özel bir tesise götürüldüğü belirtildi.
Yetkililer, yolcuların semptom göstermediğini ancak uluslararası sağlık protokolleri doğrultusunda karantina uygulandığını açıkladı.
© AA / Ioannis Alexopoulos
Gemiden tahliye edilen İngiliz vatandaşlarının, İngiltere’nin Merseyside bölgesindeki Wirral'de bulunan Arrowe Park Hastanesi'nde geçici olarak karantinaya alınacağı belirtildi. Uçakla tahliyesi gerçekleştirilen yolcular, otobüslerle Arrowe Park Hastanesi'ne getirildi.
© AA / Mouneb Taim
Hondius gemisinden tahliye edilen Hollanda vatandaşı yolcuları taşıyan uçak, Hollanda’nın Eindhoven kentine ulaştı.
ABD Sağlık Bakanlığı: Gemiden gelen ABD'linin Hantavirüs testi pozitif çıktı, diğeri de hafif belirti gösteriyor
