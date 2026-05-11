ABD Sağlık Bakanlığı: Gemiden gelen ABD'linin Hantavirüs testi pozitif çıktı, diğeri de hafif belirti gösteriyor

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), hantavirüs salgını patlak veren Hondius gemisinden ABD'ye dönen bir Amerikalının tahliye uçuşunda yapılan... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T09:47+0300

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Pazar gecesi yaptığı açıklamada, Hantavirüs salgının patlak veren yolcu gemisinden tahliye edilen bir Amerikan vatandaşının hantavirüs belirtileri göstermeye başladığını ve bir diğerinin de "Andes virüsü için yapılan PCR testinde hafif pozitif sonuç verdiğini" belirtti. Hondius'tan toplamda 17 ABD'linin ülkeye döndüğü belirtilmişti. HHS'nin açıklamasına göre, her iki yolcu da "tedbir amaçlı olarak uçağın biyolojik güvenlik ünitelerinde" seyahat ediyordu. Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, testi pozitif çıkan yolcu herhangi bir semptom göstermiyordu.HHS açıklamasında şunları kaydetti:Geminin Kanarya Adaları'ndaki Tenerif limanına yanaşmasından bu yana, yolcular uyruklarına göre karantina altında tahliye edilerek ülkelerine geri dönüş uçuşlarına yerleştirildi. İspanyol uyruklu yolcular ilk önce gemiden indirildi ve ardından Madrid'e giden bir uçağa bindirilerek askeri bir hastaneye götürüldüler. Fransız ve İngiliz yolcular da tahliye edildi.Hollandalı yolcuların uçaklarına bindiği görüldü.Gemideki salgınla bağlantılı olarak en az 9 doğrulanmış veya şüpheli hantavirüs vakası tespit edildi; bunlardan 3'ü ölümle sonuçlandı: Hollandalı bir çift ve Alman bir kadın.

