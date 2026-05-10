Spor ve müzik ilişkisi: Doğru müzik performansı yüzde 20 artırabiliyor
Yeni araştırma, egzersiz sırasında sevilen müzikleri dinleyen kişilerin tükenmeden önce yaklaşık yüzde 20 daha uzun süre performans gösterebildiğini ortaya... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T16:40+0300
sağlik
müzik
spor
fitness
spor salonu
bisiklet
Jyvaskyla Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, spor sırasında dinlenen müziğin dayanıklılığı ciddi şekilde artırabileceğini gösterdi. Araştırmada katılımcıların kendi seçtikleri müziklerle daha uzun süre egzersiz yapabildiği belirlendi.
Müzikle egzersiz süresi uzadı
Araştırmada 29 yetişkin, yüksek tempolu bisiklet testine iki farklı şekilde katıldı. Bir test sessiz ortamda yapılırken, diğerinde katılımcılar kendi seçtikleri müzikleri dinledi.
Sonuçlara göre müzik dinleyen kişiler ortalama 35.6 dakika, sessiz ortamda egzersiz yapanlar ise yaklaşık 29.8 dakika dayanabildi.
Bilim insanları bunun yaklaşık yüzde 20’lik performans artışı anlamına geldiğini belirtti.
Araştırmanın baş yazarı Andrew Danso, "Doğru müzik listesi zor antrenmanları daha katlanılabilir ve keyifli hale getirebilir" dedi.
Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise katılımcıların daha uzun süre egzersiz yapmasına rağmen kalp ritmi ve fiziksel zorlanma seviyelerinde büyük fark görülmemesi oldu.
Bilim insanları, müziğin egzersizi fiziksel olarak kolaylaştırmadığını ancak kişilerin yorgunluğa daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.
Danso, "İnsanlar zor antrenmanları çok çabuk yorucu bulduğu için devam etmekte zorlanıyor" ifadelerini kullandı.
Araştırma sonuçları Psychology of Sport & Exercise dergisinde yayımlandı.