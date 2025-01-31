https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/sari-serum-tehlikesi-yayiliyor-bir-can-daha-aldi-sari-serumun-icerigi-nedir-neden-olume-yol-aciyor-1093240906.html

Sarı serum tehlikesi yayılıyor: Bir can daha aldı, sarı serumun içeriği nedir, neden ölüme yol açıyor?

Sarı serum tehlikesi yayılıyor: Bir can daha aldı, sarı serumun içeriği nedir, neden ölüme yol açıyor?

Sputnik Türkiye

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirdiği iddiasıyla uygulanan "sarı serum" ölüme yol açabiliyor. Uzmanlar, yalnızca sağlık merkezlerinde yapılması gereken bu... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T14:13+0300

2025-01-31T14:13+0300

2025-01-31T14:13+0300

yaşam

sarı serum

ölüm

serum

adana

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Son dönemde özellikle grip ve bağışıklık güçlendirme amacıyla popüler hale gelen "sarı serum", içeriğinde yüksek dozda B vitamini bulunan bir karışım olarak biliniyor. Bu serumun sağlık kuruluşları dışında kontrolsüz ve bilinçsizce uygulanması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.Uzmanlar, evde veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan serum uygulamalarının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirterek vatandaşları uyarıyor. Sarı serum, bilinçsizce kullanıldığında alerjik şok, kalp durması ve ani ölümlere neden olabiliyor.Adana’da evde uygulanan serum ölümle sonuçlandıAdana’da yaşanan olay, sarı serum tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve iki çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.’den evde serum takmasını istedi.İddiaya göre M.M., 10 farklı ilacı karıştırarak "sarı serum" hazırladı ve Yüksekbaş’ın evinde bu serumu uyguladı. Kısa süre içinde fenalaşan genç kadın, ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek ilk müdahaleyi yaptı, ancak Selinay Yüksekbaş, 18 Ocak'ta hastanede hayatını kaybetti.Polis soruşturma başlattıSelinay Yüksekbaş’ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından eczacı kalfası M.M., polis tarafından gözaltına alındı. Ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.Sarı serum nedir?Halk arasında bağışıklık güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı iddia edilen "sarı serum", içerisinde farklı ilaçların bir araya getirildiği bir karışımdır. İçeriğinde şunlar bulunabilir:Bazı eczanelerde ve özel kliniklerde, doktor kontrolü olmadan hastalara uygulanan bu serumlar, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabiliyor.Sarı Serum neden ölümlere yol açıyor?Son zamanlarda sarı serum uygulanan kişilerde yaşanan ölüm vakaları, bu işlemin bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde yapılmasından kaynaklanıyor. Uzmanlar, damar içi ilaç uygulamalarının yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.İşte sarı serumun neden tehlikeli olduğuna dair uzman görüşleri:1. Alerjik reaksiyonlarSerumun içeriğinde bulunan Novalgin, antibiyotikler ve farklı ilaçlar, bazı bireylerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar, hafif kızarıklıktan hayati risk taşıyan alerjik şoka kadar değişebilir.2. Anafilaktik şok riskiBazı bireylerde, sarı serumun içeriğinde bulunan maddeler hızlı bir şekilde nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve kalp durmasına yol açabilir. Bu duruma "anafilaktik şok" denir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Müdahale edilmediğinde ise ölümle sonuçlanabilir.3. Yanlış i̇çerik ve doz aşımıSarı serum uygulamaları, sağlık profesyonelleri yerine yetkisiz kişiler tarafından yapıldığında, yanlış içerik veya aşırı dozda ilaç kullanımı gibi ciddi hatalara yol açabilir.4. Damar i̇çi kullanımın tehlikesiSerumun damar yoluyla vücuda verilmesi, ani reaksiyonlara sebep olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hastalananlar-dikkat-halk-arasinda-atom-olarak-bilinen-sari-serum-neden-olduruyor-1093186820.html

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